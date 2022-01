Posjet Meghan Markle i princa Harryja Dubbu u Australiji 2018. bio je nezaboravan iz više razloga. Fotograf Zak Hussein pratio je vojvodu i vojvotkinju od Sussexa po Australiji.

"Dočekani su čim su izašli iz aviona", kaže Zak za People u ovotjednom izdanju. "A onda je ovaj mali petogodišnji dječak, Luke Vincent, koji ima Downov sindrom, istrčao ispod užeta i zagrlio Harryja. To se dogodilo jako brzo - drago mi je što sam imao dugu leću, jer smo bili smješteni daleko, a ipak sam uspio uhvatiti Meghaninu prekrasnu reakciju."

On nastavlja: "To jako pokazuje kakvi su. Upravo su najavili trudnoću i pokazivali su svoj prirodni afinitet." Ubrzo nakon dolaska Meghan i Harryja, počela je padati kiša - dobrodošlo iznenađenje za zajednicu, koja je proživljavala dvogodišnju sušu. Par se slatko skupio pod kišobran, a Meghan se čak držala za svog supruga kada je on popeo na podij kako bi održao govor.