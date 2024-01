Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', doktorica Petra Meštrić vrlo je aktivna na društvenim mrežama, a poznata je po šaljivim objavama. U moru pohvala zna joj se zalomiti i pokoji negativni komentar, a ovog puta, Petra je kritičaru je odgovorila mirnim putem. Novu sezonu 'Braka na prvu' ćemo uskoro gledati na RTL-u, a sve epizode biti će dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

'Što ti radiš u životu?'

Doktorica je objavila video u četvrtak na Instagram profilu u kojem se osvrnula na pitanje koje joj je postavio pratitelj: "Što ti u životu radiš, osim što lunjaš po Zagrebu?".

"Morala sam se osvrnuti na ovaj komentar jer i nakon toliko članaka, objava i što ja znam čega ljudi se i dalje pitaju 'radim li ja?' Vjerujte mi, da ne radim, ležala bih na Maldivima. 'Radim li ja što u životu osim što se naslikavam', jer gle čuda, za opaliti sliku treba cijeli dan (ne govorim o kvalitetnom kreiranju contenta nego doslovno 'opaliti sliku')", napisala je u opisu videa.

Foto: instagram Foto: instagram

"Dragi gospodine, ja u životu ne radim ništa. Meni lova pada s drveća. Dobro, ponekad se sagnem da je pokupim", rekla je Petra u videu.

Dobila podršku

Brojni pratitelji su je podržali u komentarima.

"Predivna si …pusti hajtere pametnijeg posla i nemaju", "Carica", "Dobro si mu odgovorila", pisali su fanovi.

Foto: instagram Foto: instagram

Podsjetimo, U 'Braku na prvu', Petru su eksperti spojili s Dariom Crnkovićem, no ljubav se nije dogodila. U tih godinu dana dok je bila u showu, svašta joj se izdogađalo. Što u privatnom, što u poslovnom svijetu.

"Svašta se dogodilo u tih godinu dana. Ne znam odakle bih počela, ali mogu reći da mi je to bila najljepša godina u životu. Ispunili su se moji dječji snovi i sve moje želje. Radim u struci, no promijenila sam mjesto gdje radim. Prije sam radila u ordinaciji opće i obiteljske medicine, a sad radim u školskoj medicini. Zadovoljna sam bila i na prošlom poslu, a jako sam zadovoljna i na ovom. Ima i još nekih sitnih novosti… moje obrazovanje ide dalje. Upisala sam poslijediplomski doktorski studij kojim ću se baviti iduće tri godine, uz posao. To je jednostavno korak dalje u mojoj karijeri", ispričala je Petra za RTL nedavno.

