Dok Severina puni baterije u Turskoj dogodilo se nešto neočekivano: Nije joj uspjelo pokvariti dan

Hrvatska pjevačica Severina (53) trenutno boravi u Turskoj, gdje puni baterije u društvu bliskih prijatelja i nećakinje Mije Popović. Na svom Instagram profilu podijelila je niz snimki i fotografija iz Istanbula, a uz njih je otkrila i jednu neočekivanu situaciju koja ju je zatekla tijekom putovanja.

''Oko mene hiljadu luđaka/prijatelja, koji mi u Istanbulu puštaju moje pjesme gdje god dođemo (iako znaju da ne volin)… ali nisam dala da mi to pokvari raspoloženje'', našalila se pjevačica, ali odmah dodala da joj to nije pokvarilo dobro raspoloženje. ''Vječno zaljubljena u život, ljude, pjesmu, hranu i ono čim se bavim'', napisala je.

Obožavatelji su oduševljeno reagirali na objavu, pohvalivši i njen izgled i energiju. "Super ti stoji Istanbul", "Pomjeraš granice!", i "Tako se uživa u životu", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Iako trenutno odmara, Severinu uskoro očekuje radni tempo – pripreme za nadolazeće koncerte. Splitska Dvorana Gripe ugostit će je 24. listopada, a zagrebačka Arena čak dva dana zaredom – 7. i 8. studenog, nakon što je prvi koncert rasprodan.

