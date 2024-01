Rijetko što ostaje izvan dosega kada je riječ o poznatim osobama, čak i kada su u pitanju one teme koje većina ljudi radije drži za sebe. No, neki slavni otišli su korak dalje, izlažući svoje intimne dijelove tijela - ili barem dajući naslutiti o njihovoj veličini.

Orlando Bloom

Još 2016. godine, Orlando Bloom je zaboravio odjeću tijekom izleta sa svojom sadašnjom suprugom Katy Perry. Jedini problem bio je što su ih paparazzi pratili na putovanju.

Glumca su uhvatili kako se opuštao potpuno gol, što je, naravno, izazvalo pravu pomutnju na društvenim mrežama. No, godinama kasnije, Katy je objasnila pozadinu sudbonosnog putovanja.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Orlando Bloom

Govoreći Howardu Sternu na SiriusXM-u, pjevačica je rekla: "Bilo je to u Europi, i iskreno, proveli smo prilično opušten tjedan. Gdje god da smo pogledali, bilo je kao da je svatko bio gol, to je bila Europa, to je bila Italija. I mislim da je želio prilagoditi se lokalnom stanovništvu", objasnila je pjevačica.

Pete Davidson

Nakon što je Ariana Grande, izvođačica pjesme "7 Rings", aludirala na to da je Pete Davidson (30) ozbiljno dobro opremljen, komičar je bio prisiljen iznijeti svoje stajalište o tome mjeri li zaista 25 centimetara.

Zvijezda emisije Saturday Night Live priznao je da je njegov intimni dio "dovoljno velik za uživanje".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Pete Davidson

"Ne razumijem. Stvarno nije ništa posebno. Vrlo je normalne veličine", izjavio je Pete na podcastu "The Breakfast Clu", a zatim dodao: "Nije prevelik niti premalen. Ne razumijem to."

Nakon toga, još je malo detaljizirao:

"Dovoljno je velik za uživanje i nije dovoljno velik da boli, barem su mi tako rekli."

Robbie Williams

Robbie Williams, autor hita "Angels", nema problema s golotinjom, ali jedna stvar ga sprječava da u potpunosti prihvati nudizam - veličina njegovog spolovila.

Objašnjavajući golu naslovnicu svog albuma XXV, rekao je: "Jedino imam problem s time kako izgledam gol. Mislim da bih isprobao nudizam da imam veći penis. Ali budući da to nije slučaj, preskočit ću to!"

Foto: Instagram Foto: Instagram Robbie Williams

Spomenuo je da se "navikao" na veličinu svog intimnog dijela i da bi se bolje opremio da ima "dodatni centimetar i pol".

Justin Bieber

Justin Bieber je "slomio internet" 2015. godine kada su procurile fotografije na kojima se opuštao u svom hotelu na Bora Bori.

Fotografije su njegovom ocu Jeremyju neobično izazvale ponos, pa je nakon što su fotografije izašle objavio na X: "@justinbieber, čime to hraniš? #Ponosni tata."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Justin Bieber

Prema Your Tango, muški spolni organ zvijezde je "većinom bez dlačica" i "obrijan poput olimpijskog plivača", uz to što je "veći od širine usta".

Objava je izvijestila: "Možda biste trebali osloboditi neki prostor na tvrdom disku kako biste smjestili [...] veličinu datoteka tih fotografija.", aludirajući time na veličinu Bieberovog spolnog organa.

Paul Rudd

Zvijezda filma Ant-Man, Paul Rudd, dobio je "ocjenu" svog penisa od kolege Chrisa Evansa, koji nije mogao odoljeti pitanjima o veličini genitalija.

U šaljivoj razmjeni između njih dvojice, Chris je pitao hoće li se Paul uključiti u još neke filmove u MCU-u, ali ga je Paul brzo zaustavio, objašnjavajući: "Neću moći reći ništa, Chris."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Paul Rudd

Chris je pitao: "Znam pravila, ne znam zašto pitam. Mogao bih vas pitati kolike su vaše plaće. Paul, koja je veličina tvog spolnog organa?"

Zvijezda serije Friends odgovorila mu je: "Čak je i veći od moje plaće."

Tommy Lee

Bivši suprug Pamele Anderson, Tommy Lee, nije trebao riječi da objasni svoje dimenzije, jer je umjesto toga podijelio potpuno golu fotografiju na društvenim mrežama.

Samo uz natpis: "Oooooops", Tommy je doživio svjetske kritike zbog objave čudne fotografije, pogotovo jer se ženama trenutačno zabranjuje na Instagramu ako pokažu čak i bradavicu.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Pamela Anderson, Tommy Lee

Zvijezda koja ima jednu od najpoznatijih seksualnih snimki, opisivana je kao osoba s "velikim 'instrumentom'" od otprilike 20 centimetara.

Harry Styles

Bivša zvijezda X Factora, Harry Styles, čini se ponosnim na svoj "dio tijela", izjavljujući da ima "najbolji ponos ikad".

Ove godine, izvođač hita "Watermelon Sugar" ostavio je značajan trag na svojoj Instagram priči, pozirajući pored mobilnog WC-a u sjajnom tirkizno-rozoj trenerci.

S osmijehom za kameru, Harry je pokazao natpis koji je bio zalijepljen na vratima kabineta i glasio: "Najbolji ponos ikad" - aluzija na hit pjesmu One Directiona, "Best Song Ever".

Enrique Iglesias

Vrući španjolski pjevač Enrique Iglesias kaže da je "srednje" veličine kada je riječ o veličini penisa. Odgovarajući 2014. za Cosmopolitan na pitanje, zašto stalno govori o veličini svog penisa, Iglesias je objasnio:

"Moja djevojka mi uvijek govori, 'Ako pročitam još jednu stvar na internetu o tome kako imaš mali penis...' Ali ona to samo otpisuje. Smiješno je. Koja je prosječna veličina penisa?"

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Enrique Iglesias

Kada mu je rečeno oko "14 centimetara", rekao je s osmijehom: "Onda sam daleko iznad prosjeka! Šalim se - srednje sam.".

