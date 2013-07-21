Dočekali smo i njezinu fotku iz djetinjstva, nikada je ne biste prepoznali

VREMEPLOV /
Kada gledamo stare albume iz djetinjstva svi se pomalo raznježimo. Upravo takav osjećaj obuzeo je i pjevačku divu, Ninu Badrić koja se 'dokopala' svoje fotografije iz djetinjstva.
Na crno-bijeloj fotografiji vidi se malena krezuba djevojčica, kratke kose u bijeloj košulji kako se smije od uha do uha. To je, vjerovali ili ne, naša pjevačica Nina Badrić .
Tu je fotografiju Nina objavila nas svom Instagram profilu te se prisjetila svog oca na kojeg neizmjerno sliči.
'Na ovoj fotki gledam svog tatu. Primanje u Pionire. Sjećam se svega... 'Danas kad postajem Pionir....'. Tataaaa, bio si i ostao kralj', napisala je Nina ispod fotografije.