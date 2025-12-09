Doček za Miss Hrvatske: Paljuv uz bakljadu i poklone dočekao Lauru koja nije skrivala iznenađenje

Miss Universe Hrvatske, 23-godišnja Laura Gnjatović, doživjela je povratak kući za pamćenje. U svom rodnom Paljuvu priređen joj je spektakularan doček pun emocija, a dirljive scene na svom Instagram profilu podijelio je zadarski Portal 023.

Na snimci se vidi kako Laura, noseći lentu Miss Universe, izlazi iz automobila i grli članove obitelji, ne sluteći što je čeka. Samo nekoliko trenutaka kasnije, iznenađuju je deseci sumještana, prijatelja i navijača koji su joj u čast zapalili baklje. Vidno ganuta i iznenađena, Laura nije mogla sakriti suze radosnice dok je primala čestitke, cvijeće i poklone.

Reakcije pratitelja na društvenim mrežama bile su jednako tople. Komentari poput "Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše. Zaslužila si predivan doček" i "Svudi pođi, svitom prođi, a uvik nam kući dođi" najbolje opisuju koliko Laurin uspjeh znači njezinoj lokalnoj zajednici. Mnogi su istaknuli kako je ona "predivna, jednostavna i pametna djevojka".