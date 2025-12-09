FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOTIVAN SUSRET /

Doček za Miss Hrvatske: Paljuv uz bakljadu i poklone dočekao Lauru koja nije skrivala iznenađenje

Doček za Miss Hrvatske: Paljuv uz bakljadu i poklone dočekao Lauru koja nije skrivala iznenađenje
×
Foto: Igor Soban/pixsell

Laura nije mogla sakriti suze radosnice dok je primala čestitke, cvijeće i poklone

9.12.2025.
21:06
Antonela Ištvan
Igor Soban/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Miss Universe Hrvatske, 23-godišnja Laura Gnjatović, doživjela je povratak kući za pamćenje. U svom rodnom Paljuvu priređen joj je spektakularan doček pun emocija, a dirljive scene na svom Instagram profilu podijelio je zadarski Portal 023.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 023.hr (@023.zadar)

Na snimci se vidi kako Laura, noseći lentu Miss Universe, izlazi iz automobila i grli članove obitelji, ne sluteći što je čeka. Samo nekoliko trenutaka kasnije, iznenađuju je deseci sumještana, prijatelja i navijača koji su joj u čast zapalili baklje. Vidno ganuta i iznenađena, Laura nije mogla sakriti suze radosnice dok je primala čestitke, cvijeće i poklone.

Reakcije pratitelja na društvenim mrežama bile su jednako tople. Komentari poput "Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše. Zaslužila si predivan doček" i "Svudi pođi, svitom prođi, a uvik nam kući dođi" najbolje opisuju koliko Laurin uspjeh znači njezinoj lokalnoj zajednici. Mnogi su istaknuli kako je ona "predivna, jednostavna i pametna djevojka".

 

POGLEDAJTE VIDEO: Laura Gnjatović vratila se kući - Ovako je izgledao doček

Zadarska ZupanijaLaura GnjatovićMiss HrvatskeMiss Universe
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EMOTIVAN SUSRET /
Doček za Miss Hrvatske: Paljuv uz bakljadu i poklone dočekao Lauru koja nije skrivala iznenađenje