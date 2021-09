KEANU JE KAO VINO / Dobri duh Hollywooda slavi 57. rođendan, ali nitko mu ne bi dao tolike godine: Pogledajte kako se (nije) mijenjao

Holivudski miljenik Keanu Reeves danas slavi 57. rođendan. Poznat je po svojoj pozitivnosti, skromnosti, jednostavnosti i ljudskosti, no iza njega je izrazito težak život pun tragedija. Rođen je 2. rujna 1964. u Bejrutu, a otac Samuel Nowlin Reeves, bio je heroinski ovisnik koji je napustio obitelj kada su Keanuu bile svega tri godine. Njegova majka se nakon razvoda preudala tri puta, zbog čega je Keanu odrastao na različitim lokacijama, između ostalog u Sidneyu, New Yorku i Torontu. Počeo je glumiti kao devetogodišnjak, a njegova egzotična ljepota brzo je pronašla put do srca publike. Prve zapažene uloge ostvario je u filmovima "Na obali rijeke" i "Bill & Ted's Excellent Adventure", a ogromnu popularnost stekao je akcijskim trilerom "Brzina" iz 1994. godine. Pet godina kasnije postao je još veća zvijezda zahvaljujući ulozi u trilogiji "Matrix". No, dok su mu na poslovnom planu cvjetale ruže, na privatnom je patio. Njegov najbolji prijatelj River Phoenix se 1993. predozirao kada je imao samo 23 godine. Pet godina kasnije njegova djevojka, mlada glumica Jennifer Syme, u osmom mjesecu trudnoće izgubila je dijete. Ubrzo nakon toga prekinuli su vezu, no ostali su u dobrim odnosima. Jennifer je samo 18 mjeseci kasnije poginula u teškoj prometnoj nesreći nakon što se vraćala s tuluma Marilyna Mansona. Reeves je nakon njezine smrti bio shrvan, odgodio je sve projekte i godinama kasnije govorio da ne želi ozbiljnu vezu i djecu. Ipak, umjesto samosažalijevanja i odavanja porocima, Keanu je odlučio učiniti svijet boljim. Nakon što je njegovoj sestri dijagnosticirana leukemija, on je postao njezin skrbnik. Poznat je kao veliki i samozatajni humanitarac pa je tijekom njezina desetogodišnjeg liječenja nekoliko puta donirao novac dječjim bolnicama i udrugama za borbu protiv raka. Prošle je godine javnosti predstavio djevojku, likovnu umjetnicu Alexandru Grant, s kojom ga je vezalo dugogodišnje prijateljstvo. Unatoč svim tragedijama, Keanua život nije slomio te i dalje nastavlja inspirirati milijune svojom pozitivnošću i dobrotom.