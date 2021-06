Barack Obama nije mogao suspregnuti suze kada je Aretha, jedna od onih umjetnica kojoj je dovoljno bilo samo reći ime, sjela za klavir i zapjevala "You Make Me Feel Like A Natural Woman" u Kennedyjevu centru u prosincu 2015.

Suautorica pjesme Carol King bila je jednako dirnuta, potpuno svjesna da će tu interpretaciju zauvijek pamtiti svi.

Rođena u Memphisu, u Tennesseeju, 25. ožujka 1942., Aretha Franklin odrasla je u Detroitu, rodnom gradu soula, glazbenog pravca nadahnutog gospelom i ritam i bluesom, koji će proizvesti mnoge zvijezde.

Rodila s 12 godina

Bez majke je ostala vrlo rano, sa svega devet godina pa je bila jako vezana za oca. Navodno su je odgajale bake, ali i brojne očeve ljubavnice. Do svoje 15. godine već je imala dvoje djece s dva različita muškarca. Sina Clarencea rodila je sa svega 12, a otac je bio njezin školski kolega Donald Burk. Dvije godine kasnije rodila je drugog sina Edwarda, a maleni je ime dobio po svom ocu, Edwardu Jordanu.

Udavala se dva puta, prvi suprug bio je nasilan

Njezin prvi suprug bio je Ted White, kriminalac i svodnik za kojeg se udala sa 19 godina, a bio je i nasilan prema njoj. U braku su dobili sina Teda Juniora. S drugim suprugom, glumcem Glynneom Turmanom u braku je provela šest godina, no nakon četiri par je počeo živjeti zajedno.

Oca joj je ubio uljez

Nedugo nakon vjenčanja, njenog oca Clarenca je upucao lopov u njegovom domu u Detroitu. Aretha se odlučila vratiti k ocu kako bi se brinula o njemu. Clarence je proveo pet godina u komi i zatim preminuo. Tada se Aretha rastala i od svog drugog supruga Glynna.

Četvrtog sina rodila je Kenu Cunninghamu koji je bio njezin menadžer za turneje. U odgoju djece pomogla joj je mnogobrojna obitelj.

Aretha Franklin će postati najveća zvijezda i osvojiti 18 Grammyja za hitove poput "Respect," "Chain of Fools" i "I Say a Little Prayer".

Počela je s gospelom, zajedno sa sestrama Carolyn i Ermom pjevajući u crkvenom zboru u crkvi u kojoj joj je otac, i sam uspješni pjevač gospela, bio pastor.

S 14 godina snimila prvi album

Njezin dar brzo su primijetili i već s 14 snimila je prvi album. Uskoro ju je tada mala izdavačka kuća Motown, za koju će mnogo kasnije snimati Stevie Wonder, Marvin Gaye i Jackson Five s Michaelom Jacksonom, poželjela imati u svojim redovima.

Ali je njezin otac smatrao da Aretha već tada zaslužuje izdavača nacionalne razine i otišao je u njujorški Columbia Records. Aretha je potpisala ugovor, ali i ostvarila samo umjereni uspjeh jer su je u Columbiji usmjeravali prema popu.

Zbog njezina moćna glasa, u drugi je plan često padalo da izvrsno svira klavir, što se, među ostalim, pokazalo u spomenutoj izvedbi u Kennedyjevu centru.

Kao što to često biva u glazbenoj industriji, trendovi se mijenjaju i stižu novi naraštaji slušatelja, pa tako niti Aretha Franklin nije imala nijedan 'broj jedan' od 80-ih godina prošlog stoljeća.

Prva žena u Rock and Roll kući slavnih

Njezinu popularnost i titulu kraljice soula, međutim, nitko nije dovodio u pitanje. Godine 1987. postala je prva žena u Rock and Roll kući slavnih. Časopis Rolling Stone 2010. ju je postavio na čelo svoje liste najboljih pjevača, muških ili ženskih, svih vremena.

Bila je ljubomorna na sve oko sebe

Diva se godinama borila s prekomjernom težinom, ovisnošću o cigaretama i alkoholizmom. Pjevačica je navodno bila ljubomorna na sve oko sebe. Zamjerile su joj se brojne pjevačice, a među njima je i Beyonce, Tina Turner pa i Whitney Houston. Navodno je i jednom prilikom ošamarila kolegicu Natalie Cole jer je pjesmu otpjevala bolje od nje.

Pjevačica je umrla 2018. godine u svom domu u Detroitu od raka gušterače, u dobi od 77 godina.