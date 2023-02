Kada je prije godinu dana izašao Netflixov dokumentarac The Tinder Swindler, glavni antagonist, Izraelac Simon Leviev (32), imao je djevojku Kate Konlin (23), također Izraelku, koja ga je gorljivo branila od svih optužbi. Međutim, sada je otkrila da je bila njegova žrtva te je sve ispričala BBC-ju.

Konlin sada tvrdi kako nije imala izbora jer je bila pod njegovom emocionalnom kontrolom, a on je unaprijed pokušao sabotirati njezinu priču time što je BBC-ju rekao da je ona lažljivica.

"Da, naravno da je rekao da sam lažljivica. On za svaku ženu koja želi ispričati priču o emocionalnom zlostavljanju govori da laže", rekla je Kate u uvodu i potom je ispričala što su joj prijatelji govorili za prevaranta Simona.

Simon je kritizirao njezin izgled

"Govorili su mi da je presavršen i da je to pomalo zastrašujuće. Isprva je to bila prava ljubavna bomba. Bio je opsjednut mnome", govori Kate i zatim ističe kako je svuda išao s njom, čak i na snimanja koja je imala kao model, a išao je toliko daleko da je odrađivao sve kućanske poslove i stalno joj slao ljubavne poruke na mobitel.

Međutim, nakon nekog vremena, kako kaže, počele su svađe. Simon je počeo kritizirati njezin izgled, odijevanje, težinu, a ponižavao ju je i zbog toga što je znala imati akne. Kate je počela gubiti samopouzdanje i bojala se uopće govoriti pred njim.

"To je bilo kao da hodate po jajima", požalila se Konlin i istaknula kako je zbog njega tijekom 18-mjesečne veze izgubila prijatelje, a kada bi se i vidjeli, djelovala bi im nesretno, potišteno i utučeno. "Govorili su mi da sam posivjela od veze s njim", rekla je Kate.

Nakon nekoliko mjeseci Leviev je započeo sa svojom standardnom procedurom posuđivanja i žicanja novca. Posuđivao je od Kate na tisuće dolara i na kraju se cifra popela na čak 150.000 dolara. Kate je putovala po svijetu, pozirala za Vogue, Graziju i Wallpaper i bila je financijski situirana, a on je to itekako iskoristio.

Kate je BBC-ju poslala nekoliko glasovnih poruka koje joj je slao Leviev i na njima se može čuti kako često viče na nju i traži da mu posuđuje novac jer je on svoj već investirao i ne može do njega.

"Kate, ja sam milijunaš. U ovom trenutku sam u malim problemima. Razumiješ me? U problemima sam. Razumiješ li ti to u tom svom sjebanom mozgu? Imaš ptičji mozak. Zapeo sam, Kate. Nisam ukrao ništa od tebe, ti si meni sav taj novac dala svojom voljom. Posudila si mi i ja sam sada zapeo, to je sve", rekao je Leviev u jednoj od poruka.

'Znala sam da je takav'

Leviev je ukupno otuđio od svojih bivših djevojaka otprilike 10 milijuna dolara, ali on to sve opovrgava. Kate je itekako dobro znala s kim je bila u vezi, štoviše, Netflixov je dokumentarac gledala baš s njim kod kuće na sofi.

"Znala sam da je to sve istina", priznala je Konlin, ali kaže i kako je osjećala dužnost da prihvati njegovu verziju istine. Prema njezinim tvrdnjama, on je imao potpunu kontrolu u vezi i vrlo ju je lako uvjeravao da ga javno brani.

"Govorio mi je, ako se zauzmem za njega, da će mu ljudi početi vjerovati jer sam ja žensko", ispričala je. U međuvremenu su joj u inbox počele dolaziti razne poruke u kojima su je ljudi napadali jer ga brani.

"Ljudi su mi govorili da žele da dobijem rak ili da me pregazi auto, da sam zaslužila sve najgore jer sam bila u vezi s njim", rekla je Konlin.

Na kraju su vezu okončali 29 ožujka. "Rekla sam mu da odlazim i da ne mogu više i počela sam polako pakirati stvari", priča dalje Kate i navodi kako je onda postao nasilan te da ju je gurnuo i da se porezala po nozi. "Krvarila sam. Mislila sam da ću umrijeti. Htjela sam se i ubiti", govori Kate.

Kate je potom zvala hitnu pomoć, a Leviev je počeo snimati sve s mobitelom i vikati da joj se ništa nije dogodilo. Nakon što su je prebacili u bolnicu, podnijela je tužbu protiv njega. Nakon toga je prevarant Simon poslao devet mailova i još nekoliko poruka u kojima je slao videe i screenshotove njihovih razgovora, u kojima se Kate, navodno, dere na njega i hvata ga.

Leviev se branio time da nikada nije fizički naudio ženi i za BBC je poručio da "ona laže". Kate je zbog svega što se događalo s njim drastično izgubila na težini, ali se polako opravila i čak se šali na račun toga da je valjda jedina manekenka koja je sretna što je dobila na kilaži.

'Mnogi zlostavljači nikada nisu bili fizički nasilni'

Kate se danas polako vraća modelingu i svojoj karijeri koju je zamrznula zbog cijele situacije s prevarantom Simonom, ali sada si je dala zadatak da savjetima pomogne mladim ženama koje su se našle u istoj situaciji.

Cijeli je slučaj komentirala i Janey Starling, borkinja protiv obiteljskog zlostavljanja, koja je ustanovila da se u njihovoj vezi vide tragovi nasilja.

"Prisilna kontrola je nešto što se događa svakodnevno. Neprimjetno je, prolazi ispod radara. Mnogi zlostavljači nikada nisu bili fizički nasilni prema ženama, ali ih kontroliraju, kritiziraju, prijete im i vrijeđaju ih", rekla je Starling za BBC.