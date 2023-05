Pjevačica Zorica Kondža pohvalila se da je postala po prvi put baka. Naime, u nedjelju poslijepodne u splitskoj bolnici na svijet je došla djevojčica Natali.

Sreća u obitelji

Glazbenoj divi ovo je prvo unuče i zbog toga ne krije sreću, a za 24sata.hr se našalila da će nakon četiri muškarca, tri sina i supruga, u kući konačno uživati i u ženskom društvu.

"Postala sam baba, čudesan je osjećaj, nisam ga dosad imala pa analiziram sad sve još. Treperimo stvarno. Jučer smo izašli iz bolnice, malena Natali je sitna, dobrica", rekla je ponosna baka, a sinu Toniju i snahi je poručila:

"Dico moja, svi smo to prošli, te neprospavane noći. Ali to će proći i to će se zaboraviti! Sad će biti samo haljine. I iz plavih boja prelazimo u rozo", našalila se.

"Moj najstariji sin Toni i snaha Anari nisu željeli do posljednjeg trena znati spol bebe pa je uzbuđenje bilo veće. Mogu reći, hvala Bogu da sam ovaj trenutak doživjela: osjećam trnce, čudesan je osjećaj kad tvoje dijete dobije dijete", rekla je Kondža za Jutarnji.

Čim su čuli vijest, ona i suprug, poznati skladatelj Joško Banov, nazdravili su pjenušcem, a u zdravici su im se pridružili i dva mlađa sina, Ivan i Luka, a prava obiteljska fešta tek će uslijediti.