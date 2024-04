Poznata američka pjevačica i glumica Barbra Streisand prije nekoliko je dana proslavila 82. rođendan. Dobitnica je dvaju Oscara, četiriju Emmyja, čak osam Grammyja i brojnih drugih nagrada. Iza nje je bogata glazbena i filmska karijera, a činjenica da je promijenila ime iz Barbara u Barbra iznenadila je mnoge.

Barbra je rođena 24. travnja 1942. godine u okrugu Brooklyn u New Yorku. Njezini roditelji su majka Diana Rosen i otac Emanuel Streisand, koji je preminuo kada je glumica imala samo 15 godina. To razdoblje bilo je kobno za Barbru, njezina obitelj bila je na rubu siromaštva. Streisand je u djetinjstvu bila sramežljiva i često se osjećala odbačenom u društvu. Podršku od majke nije imala, a sve što je Barbra htjela je uploviti u glumačke vode. U tome je i uspjela.

Dok je bila dijete, pjevala je u školskom zboru. Nakon srednje škole upisala je studij glume u New Yorku i od tada su se nizali uspjesi u njezinoj bogatoj karijeri.

'Drugačije i jedinstveno'

U knjizi "Moje ime je Barbara" otkrila je da je promijenila ime. Prvotna želja bila joj je odabrati muško ime poput "Sydney Streisand", jer joj se svidjela "aliteracija". Međutim, ipak je znatno olakšala cijelu situaciju, pa je na kraju samo izbacila "a" iz imena "Barbara", čime je došla do svog umjetničkog imena "Barbra Streisand".

"Onda mi je sinulo da mogu jednostavno izbaciti srednje slovo "a" iz Barbare. To je bilo drugačije i jedinstveno. Svidjelo mi se i kako izgleda i duboko u sebi i dalje sam bila ista Barbara Joan Streisand, ako razumijete što mislim", otkrila je glumica.

Podsjetimo, Barbra je u svojoj knjizi otkrila šokantne činjenice o sebi. Osim promjene imena, priznala je koliko su je uvrede na račun njenog nosa pogodile. Mnogi su je nagovarali na operaciju nosa, no nikada to nije učinila. Nije htjela na operaciju jer je čula da je vrlo bolno, ali i skupo. Osim toga, bojala se da kirurg zapravo ne bi uspio postići željeni rezultat. Također je postojala šansa da bi operacija mogla utjecati na njezin glas, a to je bilo nešto što sigurno nije željela.

