Mladi glazbenik svjetskoga glasa, Dino Jelusić (31) u novoj epizodi Knjazalište na HRT-u doživio je iskustvo da na jedan dan postane starac. Naime, hrvatski televizijski voditelj, Robert Knjaz (52) odveo ga u zagrebački Dom Sveta Ana gdje je isprobao pelene i kolica te otkrio tajne života u domu, a pritom ga je jedan od korisnika doma izazvao ga i na odmjeravanje snaga.

Život u starijoj dobi

Ipak, prije jednodnevne avanture, Knjaz je Dinu pitao što zapravo misli o starijim ljudima.

"Ima super starih ljudi, a ima i malo manje super starih ljudi. Sjećam se iz srednjoškolskih dana situacija u tramvaju - uđu, tjeraju, neki te i lupe štapom. Nisam nikada sjedio u tramvaju jer sam se bojao starih ljudi, ali došao sam ovdje pobijediti strah", odgovorio je Dino.

Foto: HRT/Screenshot Foto: HRT/Screenshot Dino Jelusić u emisiji Knjazalište

Nakon što je mladi pjevač došao u Dom Sveta Ana Dinu susreo se s odborom za doček te dobio prve instrukcije o starosti. Naime, korisnici doma Mirjana, Margareta i Ivan otkrili su mu da je tajna u tomu da se pod stare dane ne stane sa životom, jer tek tada čovjek dobije vremena baviti se onim što ima u sebi, a da nije ni zao da to ima.

"Pubertet počinje u devedesetoj, evo ja ga čekam, pa kako bog da", rekao je 76-godišnji Ivan.

Foto: HRT/Screenshot Foto: HRT/Screenshot Ivan u Knjazalištu

83-godišnja Mirjana smatra da je najveći problem što glava radi, a tijelo propada.

"Čak i Sabor gledam, i izdržim to", rekla je Mirjana.

Foto: HRT/Screenshot Foto: HRT/Screenshot Mirjana u Knjazalištu

Dino je nakon toga priznao kako se u zadnje vrijeme osjeća starije nego dosad.

"Toliko sam napravio i prošao da mi se čini da imam treći život", rekao je Dino.

Usporedba sobe

Nakon upoznavanja s ekipom iz doma, Dino se zaputio do svoje sobe.

"Pa i moja soba je otprilike ove veličine. Još uvijek nemam svoj stan", otkrio je Dino.

Knjaz ga utješio da je pravi Hrvat jer su istraživanja pokazala da Hrvati žive s roditeljima do četrdesete.

Foto: HRT/Screenshot Foto: HRT/Screenshot Dino Jelusić ušao u svoju sobu

"Po zidovima imam gitare, imam klavijature, radni stol s kompjuterom, monitorom i mikrofonom. Sve je mini, ali funkcionira", opisao je Dino.

Knjaz je na to rekao kako to nije loš aranžman jer ima sve oprano, skuhano… te da bi i on tako s roditeljima do devedesete.

"Pa ne znam baš, meni sad već nekako gori pod nogama", rekao mu je Dino.

Isprobao pelene

Nakon što se Dino udomaćio u svojoj domskoj sobi, došlo je vrijeme i za ‘makeover‘. Za početak je isprobao pelene.

"Pelene na gaće da obučem ili na golo", pitao je Dino.

Foto: HRT/Screenshot Foto: HRT/Screenshot Dino Jelusić upitao Knjaza kako da obuće pelene

Nakon pelena, u kojima će provesti čitav dan, Dino je dobio i naočale, da ih bolje vidi, ogrtač protiv zlog propuha, mekanu pidžamu i tople šlape te srebrenu patinu za sijedu kosu, a na kraju ga njegovateljica opremila i ‘Mercedesom‘, odnosno guralicom za sigurniji hod.

Foto: HRT/Screenshot Foto: HRT/Screenshot Dino Jelusić sa hodalicom

Neugodna situacija sa Sanjom Doležal

Dino je šetao Domom Svete Ane uz pomoć svoje ‘Mercedes‘ hodalice te zavirio u sobe drugih stanara, a u jednoj od njih dočekala ga je fotografija koja ga je podsjetila na jednu neugodnu situaciju iz mladosti.

Naime, fotografija je nastala dok je s 12 godina gostovao je u šou Sanje Doležal, a na njoj se činilo kako joj Dino gleda u dekolte. Fotografija je obišla svijet, a u svojim emisijama prikazali su je i Jay Leno i David Latterman.

Foto: HRT/Screenshot Foto: HRT/Screenshot Dino Jelusić gledao Sanji Doležal u dekolte

"Sanja čak nije htjela razgovarati sa mnom kad sam je nazvao da se ispričam. Poslije smo se sreli, bili smo u žiriju za Doru 2017. godine, i meni je bilo nelagodno, pravio sam se da grickam neke bademe.

Ona je rekla "Pa Dinek, koliko je prošlo od onog događaja?", ja rekoh da je prošlo 13-14 godina, a ona kaže "Pa vrijeme je za neki remake!", pa smo napravili novu fotografiju", prisjetio se te otkrio kako je zapravo gledao u Sanjine kartice s pitanjima.

"Nama su rekli će onaj tko najbolje odgovori na pitanje dobiti 100 kuna", rekao je Dino, a nakon što mu gospođa Mirjana rekla da je išao gledati dekolte za 100 kuna, priznao je da bi bacio pogled i za nula kuna.

Izazovi

Tijekom jednodnevnog boravka u domu za starije Dino je bio i na ručku, na kojem ga je njegovateljica nahranila juhicom. Nakon toga, sudjelovao je i na raznim izazovima, poput radionice keramike, probe zbora, a sve je išlo glatko dok na vanjskom vježbalištu nije naišao na gospodina Zvonimira.

"Ovo je uteg od šest kila, i idemo 5 puta po 30 čučnjeva napraviti", izazvao je Zvonimir Dinu, ali on je zapeo u petoj seriji.

Foto: HRT/Screenshot Foto: HRT/Screenshot Dino Jelusić vježba

"Ajde Dino, zamisli da pjevaš u ritmu muzike za ples", našalio se s njim Zvonimir.

Kraj dana

Na kraju dana, Dino je priredio i mali koncert za stanare Doma Sveta Ana, a na pozornicu su doletjela čak i dva grudnjaka, na što je Dino rekao da mu se to još nije dogodilo.

Foto: HRT/Screenshot Foto: HRT/Screenshot Dinu Jelusića gađali grudnjakom i gaćama

Kasnije je priznao kako mu je najteže bilo odraditi petu seriju čučnjeva s utegom, dok mu je najzabavnije bilo sjesti u kolica i voziti se, a Knjaza je posebno zanimalo kako su mu sjele pelene.

"Pelene dobro upijaju, ali ne možeš se ‘počohati‘, to zaboravi. I sve je nekako balonasto", priznao je Dino.

Foto: HRT/Screenshot Foto: HRT/Screenshot Dino Jelusić o pelenama misli da dobro upijaju

Stanari doma su zaključili da je Dino pošten i karakteran, te mu poželjeli da se oženi i da dobije barem četvero djece.

"Bilo je fenomenalno. Nemojte se bojati starosti jer to je isto jedna era života, a ovi ljudi su dokaz da se može jako lijepo i kvalitetno stariti", poručio je Dino na kraju Knjazališta.

