Od Miss sporta do supruge nogometaša: Koga ljubi dinamovac koji je plakao nakon sinoćnjeg gola

Nogometaši Dinama u posljednjem susretu 15. kola SuperSport HNL-a slavili su na gostovanju kod Gorice s 0:2. Strijelci su bili Monsef Bakrar u 34. minuti i Marko Soldo u 92., koji je svojim prvim službenim golom za Plave izazvao pravu emociju među navijačima. Nakon utakmice, 22-godišnji Soldo je otišao pozdraviti Bad Blue Boyse, a u trenutku ponosa i sreće nije mogao suzdržati suze. “Nema ljepšeg osjećaja…”, opisao je Marko trenutak svog prvijenca za Dinamo.

Soldo se može pohvaliti i snažnom podrškom kod kuće – suprugom Bornom Mohač Soldo (24), bivšom Miss sporta Hrvatske 2021. godine koja je i sinoć, putem Instagrama, emotivno prokomentirala Markov uspjeh na utakmici.

“Ovakvoj životinji su dvije minute dovoljne da napravi kaos! Nemoguće ogroman radnik! Jedino Bog u minuti može dati snagu za ono što je nama ljudima nemoguće“, poručila je vidno ponosna supruga.

U braku su od lipnja 2024. godine

Inače, Borna i Marko vjenčali su se u lipnju prošle godine, a ona, osim što studira psihologiju, ujedno radi i kao trenerica tenisa. Tenis je trenirala od šest godina, a već s 14 godina osvojila je prvo mjesto na seniorskom državnom natjecanju.

Svoju karijeru u javnosti dodatno je istaknula sudjelovanjem na izboru za Miss sporta, gdje je isticala važnost samopouzdanja: “Možeš biti najljepša i bez samopouzdanja te nitko neće primijetiti, a ako si i prosječna, a sa samopouzdanjem, zapalit ćeš sve.”

Njegova najveća podrška

Podsjećamo, Marko Soldo svoju nogometnu karijeru započeo je u Širokom Brijegu i juniorskim pogonima Dinama, a nakon posudbi u Šibeniku i Gorici, u lipnju 2024. godine Dinamo ga je prodao Osijeku. Nakon jedne sezone u Osijeku, vratio se u klub iz Maksimira, gdje je ovoga tjedna ponovno oduševio navijače svojim golom.

Njegov povratak u Dinamo Borna je tada emotivno komentirala na Instagramu: “Kroz kišu i oluje, kroz sva nevremena… Ja ni dana nisam sumnjala, a ti si pretrčao preko svih prepreka da bi se na koncu vratio kući. Teško je opisati ovaj sretan osjećaj. Uživaj u svakom trenutku, zaslužio si sve“.

