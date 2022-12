Iako novinske stupce posljednjih nekoliko dana na Svjetskom prvenstvu u Katru najveću pozornost plijene navijačice i supruge nogometaša, veliku je pozornost na sebe privukla i jedna novinarka. Riječ je o 32-godišnjoj Isabeli Pagliari. Osim što je najangažiranija, sada proglašena i najljepšom novinarkom svijeta.

Brazilska novinarka u centar pozornosti došla je tijekom utakmice Francuska – Poljska. Od tog se trenutka za nju govori da je "najljepša novinarka na svijetu".

Tijekom svoje dosadašnj novinarske karijere intervjuirala neke od najpoznatijih nogometaša svijeta među kojima su Messi, Neymar i Mbappe.

Vrlo je popularna i na društvenim mrežama, pa je tako na Instagramu prati blizu 800 tisuća obožavatelja, a na YouTubeu oko 140 tisuća.

Inače, Isabelu spoređuju i s našom novinarkom - Valentinom Miletić, koja je svojevremeno bila poznata i kao djevojka Marka Livaje.

Livaja je zbog Valentine tada tetovirao njen datum rođenja na prsima iznad srca, kao i datum njihovog prvog susreta na ruci. Naposljetku je i ona tetovirala datum kad su ušli u vezu.

"Odlučili smo živjeti zajedno, a ostalo kako bude. Živjeli smo do sada dva mjeseca zajedno, nije puno, tako da će tek ovo sada biti za pravo. Do sada je bilo dobro, navikavamo se, i on i ja. Normalno da ima i nesuglasica, kada si s nekim 24 sata zajedno, naravno da se svađaš oko svakakvih gluposti, ali ništa strašno, sve rješavamo", otkrila je za Index 2011. godine tadašnja manekenka. Nakon tri godine par je ipak prekinuo vezu.