BEBA MEGHAN I HARRYJA UĆI ĆE U POVIJEST ODMAH PO ROĐENJU: Neće postati princ ili princeza, prijeti izumiranje titule

Najiščekivanija beba godine ući će u povijest zbog nekoliko razloga

Dijete Meghan Markle i princa Harryja ući će u povijest i prije nego što progovori, i to iz nekoliko razloga. Naime, prinova će biti prva kraljevska beba koja će pripadati dvjema rasama, s obzirom da je Meghanin otac bijelac, a majka joj je Afroamerikanka. Pretpostavlja se da je i kraljica Charlotte u 19. stoljeću imala afričko podrijetlo, no to nikada nije službeno potvrđeno.

Njihovo dijete bit će prva kraljevska beba koja će imati pravo na američko državljanstvo jer je Meghan navodno još uvijek, pretpostavlja se, američka državljanka. Ako se ona odrekne svog državljanstva, morat će nastaviti plaćati porez u Americi, a isto vrijedi i za njezino dijete.

Lady ili grof

Beba neće odmah nakon rođenja postati princ ili princeza. Dječak će najvjerojatnije biti grof Dumbarton, a djevojčica će dobiti titulu lady. Titula vojvode od Sussexa pripast će samo prvom muškom djetetu princa Harryja. To znači da će titula izumrijeti ako par ne bude imao mušku djecu.

Dijete će djetinjstvo provesti u Frogmore Cottageu gdje već stoljećima nije odrastalo nijedno kraljevsko dijete.