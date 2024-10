Diddy upleten u razvod Bena Afflecka i J.Lo? 'Želimo ti pokazati neke stvari o tvojoj ženi'

Razlog razvoda Jennifer Lopez (55) i Bena Afflecka (52) jest kontroverzni reper Sean Combs (54), poznatiji kao Diddy, smatra bivši izvršni direktor poznate diskografske kuće. Naime, Suge Knight (59) je u svom podcastu objasnio da je FBI možda zaplijenio videozapise s Diddyjevih zabava na kojima se nalazi američka glumica i pjevačica, prenosi NewsNation.

"Prilično sam siguran da su oni (FBI) vjerojatno zvali. Prilično sam siguran da su rekli: 'Želimo ti pokazati neke stvari o tvojoj ženi'", rekao je u podcastu "Collect Calls with Suge Knight". Vjeruje da je policija upala u kuću repera i pronašla razne snimke na kojima je J.Lo, a prisjetio se njene umiješanosti u pucnjavu u noćnom klubu 1999. godine.

"Znaju činjenicu da je J.Lo lagala i rekla da je pištolj Shyneov ili što već i poslala tog čovjeka u zatvor, uništila mu život, a ona je znala da je Puffyjev", objasnio je, dodavši da je reper Moses "Shyne" Barrow okrivljen umjesto glazbenog mogula Diddyja.

Inače, Suge je bio na čelu Death Row Recordsa te središnja figura uspjeha gangsta rapa tijekom 90-ih. Osuđen je na 28 godina zatvora zbog ubojstva, pokušaja ubojstva te bježanja s mjesta zločina.

Podsjetimo, Diddy i Jennifer bili su u vezi od 1999. do 2001. godine. Iste je godine zvijezda latinoameričkog podrijetla upoznala Bena, no njihove veza tada nije uspjela. Obnovili su ljubavni odnos 2021. godine, no ovo je ljeto njihovom braku došao kraj. Papire za razvod podnijela je Jennifer, koja je kao razlog navela nepomirljive razlike između njih.

