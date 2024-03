Kontroverzni reper koji udara publiku cipelom po glavi, Dragomir Despić (31), poznatiji kao Desingerica, vrlo je popularan u cijeloj regiji, a prije nego što se okrenuo glazbi, bavio se tetoviranjem. Jednom prilikom je srpskoj pjevačici Editi Aradinović pokušao počupati obrve, a rezultat je bio kaotičan.

Edita je za Mondo ispričala kako je prije deset godina ležala u bolnici zbog rupture ciste, gdje ju je posjetio kontroverzni reper, koji joj je uništio obrve.

"Znam ga… Mislim, znam za njega, nikad se nismo družili; u nekom periodu života imala sam rupturu ciste i ležala sam u bolnici kad sam bila klinka, 19 godina, tako nešto i, on je došao s mojom prijateljicom , tada su se družili, da me posjeti. Deset dana sam ležala i on je došao da mi iščupa obrve", počela je Edita, a onda prepričala i njezinu reakciju kada se vidjela u ogledalo.

"Isto je bio lud, pričao 'bajo', sve isto. I, pogrešno mi je iščupao obrve pa sam plakala. 'Vidi šta si mi napravio, vidi na šta ličim', a on: 'Bajo, baš su ti obrve gas!'", ispričala je.

Još jedan susret

Poslije toga imali su još jedan susret s Desingericom koji ju je oduševio.

"Poslije toga, ljetos, bila sam na koncertu, došla sam u backstage i, što je najjače, sjetio me se. Izašao je na binu i ja sam vidjela kako on ne pije! Ne pije alkohol, ja sam mislila da su to droga, alkohol, to 'nosi', tako.

Međutim, on je bio sa ženom, pio je vodu i bio potpuno normalan i sve je bilo okej dok nije izašao na scenu, a ja to obožavam jer i ja to imam, tu transformaciju. Oduševila sam se i rekla sam: 'Svaka čast'", zaključila je Edita.

Podsjetimo, Desingerica 11. svibnja dolazi u Arenu Zagreb, gdje će održati koncert sa svojim kolegama Zerom, Nuccijem, Voyagem, Sajferom, Barbarom Bobak, te Coronom i Rimskim.

