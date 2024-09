Od zajedništva do raspada: Evo kako danas izgledaju dečki iz One Direction

One Direction, britanski boyband, osnovan je 2010. godine nakon natjecanja na "X Factoru". Članovi benda bili su Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson i Harry Styles. Od samog osnutka do 2016. godine postali su jedan od najpopularnijih bendova, a tinejdžeri diljem svijeta obožavali su ih. Međutim, 2015. godine Zayn Malik šokirao je obožavatelje kada je odlučio napustiti bend kako bi započeo solo karijeru. One Direction su nakon toga izdali još jedan album, "Made in the A.M.", prije nego su se povukli i svaki od članova krenuo svojim solo putem. Najuspješniju karijeru do sada ostvario je Harry Styles, koji i dalje osvaja publiku svojim glazbenim izričajem. Tijekom godina, ne samo da su promijenili glazbeni stil, već su se i fizički promijenili. Zayn je pustio bradu i kosu, Niall, koji je bio poznat po svojoj plavoj kosi, sada je smeđokos, Harry više nema svoje prepoznatljive kovrče, Liam je iznenadio obožavatelje promjenom izgleda lica, dok Louis sada nosi potpuno drugačiju frizuru.