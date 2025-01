Domaća influencerica izgradila luksuzni dom iz snova: Pogledajte kako izgleda

Barbara Vesanović Gašić, poznata kao Debela Barbara, posljednjih godinu dana bila je u središtu pažnje svojih pratitelja zbog izgradnje obiteljske kuće. Zajedno sa suprugom, Barbara je prošla kroz svaki korak u procesu renovacije i izgradnje, a cijeli je put odlučila podijeliti sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Rezultati tog napornog rada sada su vidljiv, a njezin dom iz snova napokon je gotov. ''Naša kućica kroz prvih 10 miseci 2024.'', napisala je Barbara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Započeli su s temeljima, a zatim je uslijedio složeni proces instaliranja podnog grijanja, postavljanja stolarije i oblikovanja prostora koji će odgovarati njihovim potrebama. Uz svaki korak, Barbara je pažljivo dokumentirala napredak. Njeni pratitelji mogli su pratiti kako se zidovi ispunjavaju novim elementima, kako prostor poprima oblik, ali i kako ona i njezin suprug ulažu trud u svaki, pa i najmanji, detalj.

Za vrijeme renovacije, Barbara nije zaboravila podijeliti i osobne trenutke s pratiteljima. I dok su zidovi kuće postajali sve čvršći, Barbara je doživjela i još jednu veliku promjenu u svom životu – postala je majka, a na svijet je stigla djevojčica Mila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok je renovacija kuće bila u punom jeku, Barbara je svojim pratiteljima s vremena na vrijeme pokazivala i personalizirane detalje – od odabira boja za zidove, preko izbora namještaja, do savjeta o adaptaciji doma. Sve je to u konačnici dovelo do kuće koja nije samo funkcionalna, nego i estetski usklađena s njezinim osobnim stilom. ''Kakva priča. Predivno je sve. Bravo'', samo su neki od komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: U Saboru prate RTL: 'U trendu su Sjene prošlosti'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa