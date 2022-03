Joshua Jackson utjelovio je Paceyja Wittera, autsajdera koji se ne osjeća ugodno u svojoj koži. On ne uspijeva zavesti kolegice iz škole, no ostavlja snažan dojam na jednu od profesorica. Želi se svima svidjeti i preuzima velik rizik dok slijedi svoje srce. Jackson je bio poznat i prije same serije. Njegova je karijera počela kad je imao 11 godina, a do 19. godine snimio je čak deset filmova. Jackson i Holmes bili su u vezi i u stvarnom životu, no ona je trajala samo osam mjeseci. S glumicom i modelom Jodie Turner Smith vjenčao se krajem 2019. godine. Godine 2020. postali su roditelji.