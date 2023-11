Na svom Instagram storyju, David Skoko, renomirani istarski kuhar, podijelio je svoje nezadovoljstvo - ili točnije rečeno, zgražanje - paketom koji je dobio od hrvatskog lifestyle magazina Journal.hr.

Izazov nije ležao u samom sadržaju paketa, već u ambalaži - konkretno, u kutiji na kojoj su se nalazile raznolike rečenice, od kojih mu je jedna posebno zasmetala.

"Čuo sam da je na Journalu puno žena u uredništvu i zato ne mogu vjerovati da je prošlo nešto ovako. Znači piše "bolje kćer kurva nego sin pandur". Pa koji je vama ku**c Eto, koji je vama ku**c", rekao je u videu.

Budući da su na kutiji vidljivi natpisi poput "popio sam ženino prstenje" i "iman s čin, neman s kin", čini se da su autori namjerno koristili provokativne rečenice koje se ponekad čuju u svakodnevnom govoru kako bi prenijeli određene poruke. Međutim, takva ideja kod Skoka izazvala je negativnu reakciju.

"Znači, ja sam baš revoltiran. Malo sam ove iz Journala priupitao koja vam je to glupa fora. Ja sam otac kćeri, šta ste vi fuck... normalni. To vrijeđa zdrav razum. I rekli su da je to umjetnost, da su njihovi umjetnici, koji su slagali paket, predstavili umjetnički pristup našoj svakodnevici i društvu. Pa ako je to umjetnost i slika našeg društva, mene je sram. Sramota je da netko normalan i pametan to smatra umjetnošću i da to može tako javno napisati. Sram vas bilo, sram", poručio je Skoko.

