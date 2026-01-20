David Beckham ignorirao pitanja o Brooklynu: Šutnja koja je potvrdila obiteljsku krizu

Bivša nogometna zvijezda David Beckham (50), bivši engleski reprezentativac i sportski poduzetnik, pojavio se u javnosti prvi put nakon što je izbio ozbiljan obiteljski skandal potaknut izjavom njegova sina Brooklyna. Njegovo ponašanje pred novinarima na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu dodatno je pojačalo nagađanja o dubokom razdoru u obitelji Beckham.

Prvo pojavljivanje nakon sinove izjave

Beckham je viđen na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje je stigao odjeven u tamno odijelo, no brojni su primijetili da djeluje iscrpljeno i neuobičajeno suzdržano. Osmijeh mu je, kako svjedoče prisutni, bio kratak i formalan, a pogled često odsutan.

Ovo je njegovo prvo javno pojavljivanje otkako je njegov najstariji sin Brooklyn Beckham (26), fotograf i bivši model, objavio višestraničnu izjavu o obiteljskim odnosima koja je izazvala veliku pozornost svjetskih medija.

Foto: Jeanne Accorsini/sipa Press/profimedia

Dok je u Davosu pozirao za fotografije s obožavateljima, novinar Sky Newsa povikao je:

„Davide, imate li poruku za Brooklyna?“

Beckham je pitanje u potpunosti ignorirao, okrenuo se i bez riječi napustio prostor. Na dodatno pitanje o tome je li razočaran što se obiteljski problemi iznose u javnost, ponovno nije dao nikakav komentar.

Podcast tijekom krize

Nekoliko minuta ranije Beckham je sudjelovao u snimanju podcasta za Radio Davos, u epizodi pod nazivom Re-thinking, zajedno s američkim autorom Adamom Grantom (42), znanstvenim piscem i profesorom. Prema navodima stranih medija, tijekom snimanja djelovao je napeto i vidno nelagodno.

Foto: Mattias Nutt/world Economic Forum/avalon/profimedia

Zanimljivo je da se epizoda bavi temama otpornosti, neuspjeha, žaljenja i razočaranja, što su mnogi protumačili kao znakovito u kontekstu aktualnih obiteljskih problema.

Za sada nije poznato hoće li se David Beckham ili netko iz obitelji uskoro službeno oglasiti o odnosu s Brooklynom. Podsjetimo, Brooklyn je nedavno izjavio da trenutačno ne želi pomirenje te da se prvi put u životu, kako kaže, odlučio zauzeti za sebe.

POGLEDAJTE VIDEO:Lančani sudar 100 automobila u Michiganu