Dave Grohl dobio izvanbračnu kćer: 'Činim sve kako bi vratio ženino povjerenje'

Dave Grohl (55), frontmen "Foo Fightersa", nedavno je otkrio kako je postao otac djevojčice koju je dobio izvan braka.

U objavi na Instagramu, Grohl je naglasio kako namjerava biti velika podrška svojoj kćeri.

"Nedavno sam postao otac djevojčice rođene izvan mog braka. Planiram biti roditelj pun ljubavi i podrške. Volim svoju ženu i svoju djecu i činim sve što je moguće da vratim njihovo povjerenje i zaslužim njihov oprost. Zahvalni smo za vašu obzirnost prema svoj djeci koja su uključena dok idemo naprijed zajedno", stoji u objavi.

Foto: Profimedia Adve Grohl i Jordyn Blum

Glazbenik je u braku s redateljicom Jordyn Blum od 2003. godine, s kojom ima tri kćeri – Violet (18), Harper (15) i Opheliju (10). Prije toga bio je u braku s fotografkinjom Jennifer Youngblood od 1994. do 1997. godine.

Grohl je karijeru započeo kao bubnjar legendarnog grunge benda Nirvana, svirajući s njima od 1990. do tragične smrti Kurta Cobaina 1994. godine. Nakon toga je osnovao "Foo Fighterse", s kojima je ostvario globalni uspjeh, a njihov najnoviji album "But Here We Are" objavljen je 2023. godine.

