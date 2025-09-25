IZVLAČILI IH VATROGASCI /

Darko Lazić i supruga ozlijeđeni u teškoj prometnoj nesreći: Snimka automobila šokirala fanove

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Prema prvim informacijama, Lazić je vozio Mercedes u vlasništvu jedne leasing kuće, kada je vozilom udario u autobus

25.9.2025.
8:26
Hot.hr
U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila noćas oko jedan sat iza ponoći, u blizini isključenja za Arenu u Beogradu, ozlijeđeni su pjevač Darko Lazić (33) i njegova supruga Katarina Lazić. Po nalogu tužitelja Trećeg osnovnog tužiteljstva, Darku Laziću uzeti su krv i urin na analizu, piše Kurir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Prema prvim informacijama, Lazić je vozio Mercedes u vlasništvu jedne leasing kuće, kada je vozilom udario u autobus. U autobusu, srećom, nije bilo putnika, već samo vozač R. M. (65). Na mjestu suvozača nalazila se njegova supruga Katarina.

Darko Lazić i supruga ozlijeđeni u teškoj prometnoj nesreći: Snimka automobila šokirala fanove
Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Detalji istrage su u tijeku 

Detalji o težini njihovih ozljeda zasad nisu poznati, a istraga o okolnostima nesreće je u tijeku. 

''Darko Lazić išao je iz smjera Gazele prema Šidu i bili su u srednjoj kolničkoj traci. U jednom trenutku Lazić je prelazio u desnu prometnu traku u smjeru Omladinske brigade i tom prilikom prednjim lijevim dijelom vozila udario u stražnji dio autobusa. Za volanom autobusa bio je R. M. (65) koji, srećom, nije ozlijeđen i koji je također prelazio u desnu isključnu traku. Od siline udarca vozilo u kojem je bio Lazić sa suprugom odbio se i udario u bankinu. Laziće su izvlačili vatrogasci. Oni su cijelo vrijeme bili svjesni'', rekao je izvor za spomenuti srpski medij. 

