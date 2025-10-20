Darko Lazić doživio još jednu nesreću: Izgubio je kontrolu nad vozilom i slomio rebro

Srpski pjevač Darko Lazić (34) doživio je novu nezgodu prije dva dana, javlja Telegraf.rs. Tijekom vožnje quadom u šumi, izgubio je kontrolu nad vozilom i pao, pri čemu je zadobio prijelom rebra.

Unatoč bolnoj ozljedi, Lazić je već sljedeću večer nastupio u jednom beogradskom klubu. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se kako tijekom nastupa povremeno drži lijevu stranu tijela i pokazuje znakove nelagode, što sugerira da ga ozljeda i dalje muči.

Vozilom u autobus

Ovo je još jedna u nizu nesreća koje su pogodile pjevača u posljednje vrijeme. Podsjetimo, prije nekoliko tjedana sudjelovao je u prometnoj nesreći zajedno sa suprugom Katarinom, vraćajući se s promocije pjesme Tijane Matić.

Iako je odmah tvrdio da nije konzumirao alkohol, utvrđeno je da je u krvi imao 1,93 promila. Kasnije je ipak priznao da je "popio nekoliko pića".

Tijekom te nesreće vozilom je udario u autobus, a i Darko i Katarina zadobili su ozljede. Vatrogasci su morali intervenirati kako bi ga izvukli iz automobila. Ipak, brzo je pušten iz bolnice, dok je Katarina na društvenim mrežama nedavno pokazala ožiljak na čelu, koji je ostao nakon posjekotine.

"Mnogi su me pitali hoću li na slikama skinuti ožiljak, ali ni sada nisam koristila Photoshop. Cilj nije biti savršena - ljepota je u tome da težiš najboljoj verziji sebe i voliš sebe baš takvu kakva jesi. Snaga je kad voliš sebe i s ožiljcima“, napisala je Katarina u objavi koja je oduševila njezine pratitelje.

