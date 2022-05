Srpska pjevačica Dara Bubamara izazvala je incident u srijedu popodne na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, pišu srpski mediji. Pjevačica je navodno izgubila živce jer joj je nepoznati muškarac uputio psovku koja ju je potpuno izbacila iz takta, zbog čega mu je Dara uputila nekoliko udaraca.

Svjedoci su ispričali što se dogodilo

Naime, priča se zakomplicirala dok je pjevačica čekala u redu kako bi se ukrcala na avion, a onda joj je visoki muškarac uputio psovku: "Sljedeći put pazi kako voziš da ti ne bih je*ao mrtvu majku!" Očigledno su se njih dvoje sreli i prije aerodroma, čini se da je Dara prekršila nekoliko prometnih propisa dok je dolazila na aerodrom, a među onima koji su tome svjedočili bio je, očito, i taj muškarac, pričali su svjedoci za Blic.

Pjevačicu je zasigurno ta psovka isprovocirala do te mjere da se zaletjela u muškarca te ga počela udarati. "Udarala ga je šakama, torbom, grebala ga… On je prekrio lice rukama i nije joj uzvraćao", priča očevidac i dodaje da su ostali putnici htjeli obuzdati Daru.

'Slaba sam na roditelje'

"Ubrzo je stigla policija, a Dara se ni tada nije smirila. Rekla je da će ga unakaziti ako ga ponovo sretne jer joj je psovao mrtvu majku. Usprkos tučnjavi, ona se ukrcala u avion, a tog muškarca nismo vidjeli", kazali su oni koji su nazočili incidentu.

"Točno je da je došlo do incidenta! Malo brže sam vozila da bih stigla na let, jer sam imala zakazan nastup u Crnoj Gori. Taj čovjek me izvrijeđao bez razloga! Slaba sam na roditelje, koji više nisu među živima, i uvijek ću skočiti na bilo koga tko mi dira moje najmilije", rekla je Dara za srpski Informer.