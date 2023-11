Danny DeVito, legendarni glumac i zvijezda serije 'It's Always Sunny in Philadelphia', nedavno je za Daily Star progovorio o raznim glasinama koje kruže o njegovom seksualnom životu, uključujući i onoj da je prevario bivšu suprugu Rheu Perlman s filmskom statistkinjom početkom devedesetih.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Hvaljeni je glumac poznat po svojoj iznenađujuće seksualnoj prirodi, a time je izazvao zanimanje javnosti te njegovih kolega, uključujući i glumca Channinga Tatuma koji je javno izrazio svoje maštarije o avanturama s DeVitom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Channing Tatum

Tijekom jednog iskrenog intervjua na Redditu, Channing Tatum podijelio je neke šaljive komentare o Dannyju DeVitu.

Naime, Tatum je sudjelovao u igri gdje su mu ponuđene opcije između Dannyja DeVita, Raya Romana i Gilberta Gottfrieda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Seksao bih s Dannyjem DeVitom, kao što sam ranije rekao, to bi moglo biti zabavno", priznao je.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Osim toga, izjavio je da bi se oženio Rayem Romanom zbog njegovog realnog stava prema braku, dok je u šali rekao da ne bi imao ništa protiv toga da ubije Gilberta Gottfrieda, iako ga obožava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, zgodnom je glumcu postavljeno pitanje, bi li se radije borio s verzijom Dannyja DeVita veličine Johna Stamosa ili s Johnom Stamosom veličine Dannyja DeVita, pri čemu bi obojica bili goli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Glumac je uzvratio humorom, sugerirajući da bi se radije borio s DeVitom njegove stvarne veličine, jer vjeruje da bi ga tako mogao pobijediti, te je dodao šaljivi komentar o mogućem seksu nakon borbe.

"Mogao bih ga koristiti kao vrtuljak jer pretpostavljam da ćemo se seksati nakon borbe jer smo goli", rekao je.

Afera

Poznati glumac i Rhea Perlman, s kojom se vjenčao 1982. godine i s kojom ima troje djece Lucy Chet, Grace Fan i Jacob Daniel, imali su svojih uspona i padova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Par se kratko rastao 2012. godine nakon 30 godina braka, ali su se pomirili godinu dana kasnije, samo da bi se ponovno rastali 2017. godine. Unatoč tome, ostali su prijatelji, a Rhea je 2019. godine potvrdila da su i dalje bliski.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Iako su 2012. godine kružile glasine o prevari, DeVito je ostao fokusiran na svoju karijeru i obitelj. Navodni bivši član ekipe filma "Hoffa" tvrdio je za RadarOnline da je DeVito imao aferu s mladom plavušom.

"Bilo je nekako jadno jer je bila vrlo mlada i lijepa i očito se samo seksala s njim u nadi da će on od nje učiniti zvijezdu. Danny bi rekao svom vozaču limuzine da ih vozi po cijelom gradu, a oni bi čačkali straga prije nego što bi se zajedno vratili u njegovu sobu", rekao je bivši član ekipe njegovog filma iz devedesetih, ali DeVitov predstavnik to je opovrgnuo objašnjenjem da je to čista izmišljotina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Viralni skeč

U jednom od njegovih neobičnijih trenutaka, Danny DeVito postao je viralna senzacija 2007. godine zahvaljujući skeču koji je snimljen tijekom produkcije popularne FX-ove serije 'It's Always Sunny in Philadelphia'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Video koji se pojavio na humorističnoj platformi FunnyOrDie.com, prikazao je šaljivu situaciju u kojoj se glumcima serije sugerira da moraju DeVitu pružiti oralni seks, kao uvjet za snimanje treće sezone.

U viralnom klipu, Rob McElhenney, jedan od glumaca serije, objašnjava kolegi Charlieju Dayu da je, prema navodima ugovora, 'obvezan' pružiti DeVitu određenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tvoj je red da pušiš DeVitu! Samo to obavi i vrati se, imamo posla. On radi treću sezonu, mi pušimo. To piše u ugovoru", na što se Day nasmijao, priznajući da nikada nije čitao ugovor, dok McElhenney nastavlja čitati ugovorne uvjete koji navodno zahtijevaju od izvršnih producenata da DeVitu pruže oralni seks.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako je ovaj skeč bio samo šala, stvorio je velku zbunjenost među obožavateljima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Banožićev 'napopularniji' portal danas je platforma sa seks igračkama. Ovo su još neki biseri ministrova priručnika