INTERNET 'GORI' /

Danijelina objava u zagrljaju polugolog muškarca podigla prašinu: 'Jedini među ženama'

Danijelina objava u zagrljaju polugolog muškarca podigla prašinu: 'Jedini među ženama'
×
Foto: Miranda Cikotic/pixsell

Njezina objava potaknula je lavinu komentara

27.9.2025.
9:38
Hot.hr
Miranda Cikotic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Influencerica i udovica glazbene legende Dina Dvornika, Danijela Dvornik (58), izazvala je veliku pažnju objavom s jedrenja Jadranom – ne toliko zbog mora i sunca, već zbog fotografije na kojoj pozira zagrljena s nepoznatim muškarcem čije lice nije vidljivo.

Danijelina objava u zagrljaju polugolog muškarca podigla prašinu: 'Jedini među ženama'
Foto: Instagram/screenshot

Fotografija je snimljena na brodu, a iako nije otkrila njegov identitet, pratitelji su odmah počeli nagađati tko je tajanstveni muškarac. Pretpostavlja se da je riječ o istoj osobi koja je s Danijelom i njezinim prijateljicama provela dane na jedrenju – jedini muškarac u društvu pet žena.

U opisu nedavnih objava, Danijela je podijelila dojmove s ljetovanja:

"Jedrenje s pet žena i jednim muškarcem – zabavno, veselo, avantura koju ćemo ponoviti! Pišanje u gaće svakodnevno“, napisala je, izazvavši pozitivne komentare fanova, a tom prilikom istaknula se i njezina tetovaža na bedru.

Danijelina objava u zagrljaju polugolog muškarca podigla prašinu: 'Jedini među ženama'
Foto: Instagramž/screenshot

Druženje se nije zaustavilo na moru već su nastavili provod i na otoku Prviću, u mjestu Šepurine gdje im se pridružio i glazbeni producent David Vurdelja, poznatiji kao Baby Dooks.

Podsjetimo, Danijela je nedavno oduševila i objavom snažne poruke o ženama u zrelijoj dobi:

"Žene ne gube ljepotu s godinama, nego naivnost i spremnost da trpe gluposti. Žele dubinu, prisutnost i istinu".

POGLEDAJTE VIDEO: Danijela Dvornik ispričala: 'Ella nije htjela otvoriti vrata pa sam ih razvalila nogom'

Danijela DvornikObjavaInstagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
INTERNET 'GORI' /
Danijelina objava u zagrljaju polugolog muškarca podigla prašinu: 'Jedini među ženama'