Pjevačica Danijela Martinović gostovala je u emisiji "Kod nas dom" gdje je voditeljici Ivi Šulentić pričala o ljubavi, sreći, novom spotu i emisiji "Zvijezde pjevaju". Danijeli danas na privatnom planu cvjetaju ruže, a Iva je u emisiji spomenula i njezinu vrckavost.

"Vrckavost je etiketa koja me stalno pratila i čak je u jednom periodu bila gotovo pa tužna jer sam mislila kako ljudi zapravo ne shvaćaju da je to optimizam, da je to pogled na život, da to nije niti neozbiljnost niti površnost nego upravo suprotno", kazala je.

"Ja ne nosim ružičaste naočale, upravo suprotno, ja vidim svijet onakav kakav je, ali stvarno vjerujem da ono što nam se događa ima svoje razloge i kada prolazimo teži period uvijek znam da postoji viši cilj", rekla je Danijela. Na pitanje da li je ona sretna žena, odmah je odgovorila: "Apsolutno".

U novoj sezoni HRT-ovog showa "Zvijezde pjevaju" Danijela je član žirija.

"Jako se radujem. Stvarno smo napravili jednu jako dobru sinergiju i to se vidi. Dakle, mi nemamo nikakve posebne pripreme, kako vidimo izvođača kada dođe ispred nas, tako i kažemo ono što u tom trenutku osjećamo. Ljudi osjete tu iskrenost", rekla je i dodala: "Sretna sam što ova emisija može okupiti obitelj i što mogu uživati u jednoj takvoj emisiji".