Iako je nedavno prekinula vezu dugu 24 godine s Petrom Grašom, Danijela Martinović spremna je na novi početak. Iako smo sigurni da ima dosta udvarača i ljubavnih ponuda, pjevačica tvrdi da je solo. Iza nje je jedna zanimljiva godina, ali bez drame nakon prekida s pjevačem, koji je utjehu pronašao u 14 godina mlađoj Hani Huljić.

"Ljudi najčešće očekuju dramatičnu priču jer je nepisano pravilo da se veze završavaju dramatično. Ali kada je uz tebe osoba koju poštuješ i cijeniš, onda je razlaz još neshvatljiviji. No, istina je da se svatko razvija vlastitim tempom. Dogodi se da neke stvari, koje su nam bile bitne, s vremenom postanu gotovo nebitne, što i nas same zbunjuje, a počnu nas zaokupljati i radovati neke druge, za koje nismo ni slutili da bi mogle postati epicentrom našeg života. Kada se to dogodi u vezi, najpoštenije i najiskrenije je da se svatko nastavi razvijati u svom smjeru i u svom ritmu. Ako se odluka donese u pravom trenutku, obostrano poštovanje i zahvalnost ostaju. Mislim da je najgore i najopasnije ostati u vezi zbog straha ili obaveze. Tada se veze završavaju s gorkim okusom u ustima. Nužno je slušati svoju nutrinu jer tada nema lošeg scenarija ni za koga. U dubinama je mir koji je uvijek prisutan bez obzira što se na površini događa, a ta dubina zajednička je svima i ona puno bolje od nas samih zna što je najbolje za sve. Kada s ovim vremenskim odmakom pogledam preko ramena u svoju prošlost, jasno vidim da su mi sve najteže situacije otvorile nevjerojatno lijepe smjerove, koje se ni u ludilu ni u snu nisam usudila izmaštati", rekla je pjevačica u intervjuu za Gloriju.

Nema nemoralnih ponuda

Također tvrdi da kod nje nema nemoralnih ponuda jer, kako kaže, svi su vrlo pristojni. Iako je ljetos napunila 50 godina kaže da se ne boji godina. "Krizu sam doživjela kad sam napunila tridesetu. Sa zebnjom sam čekala što će se dogoditi kad se sutradan probudim, no nekako sam dobro prošla kroz tridesete. Proklizala sam kroz četrdesete, a sad sam zakoračila u one za koje su mi rekli da su najbolje. I bili su u pravu. U pedesetima ti je mnogo toga jasnije: znaš da više nemaš vremena za strah, neodlučnost, nesigurnost, neslijeđenje sebe, biti u društvu koje ti ne odgovara ili na mjestima koja ti se ne sviđaju... Osluškuješ sebe, prepoznaješ unutarnji glas i, što je najvažnije - usuđuješ ga se slijediti. Ako to znači da ću pjevati i s osamdeset, izvrsno, ali to će tada biti samo na način koji me ispunjava. Nije me obuzela hitnost da moram napuniti neke neispunjene dvorane, ali me definitivno obuzela nužnost življenja onoga što istinski osjećam i jesam. Samo s posljedicama takvog življenja želim sustanariti", kaže Danijela.

Na društvenim mrežama objavljuje inspirativne citate iz knjige "Šalabahter života". Iako je Grašo progovorio o svojoj vezi s Hanom, Danijela je pokazala da je to ne zanima tako što je uklonila Petra, Hanu te Tončija Huljića s Instagrama. Obožavatelji su je u tome podržali.

"Vidim da se ne obazireš na zle komentare, tako i treba. To što svoju intimu držiš samo za sebe je dokaz koliko si dobra osoba. Grašo je gospodin i vjerujem da ti je život s njim bio lijep bez obzira na to što su se vaši putevi razišli. I to je dio života", poručio joj je jedan od njezinih obožavatelja.