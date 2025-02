Danijela Martinović otkrila posebnu gestu svog dečka: 'On me voli na svoj način'

Popularna domaća pjevačica Danijela Martinović (53) i bivši policijski inspektor Josip Plavić javnosti su otkrili prije gotovo dvije godine da su u ljubavnoj vezi, a otada ih rijetko možemo vidjeti zajedno. Ipak, pjevačica povremeno podijeli trenutke iz njenog privatnog života te je sada pratiteljima otkrila da joj je partner poklonio mali znak pažnje.

Foto: Screenshot/Instagram story

"Samo ljubav", napisala je Danijela uz fotografiju buketa za koji se pretpostavlja da joj je poklonio bivši inspektor. Slavna pjevačica je uz objavu dodala pjesmu "On me voli na svoj način" glazbene dive Gabi Novak (88).

Ljubavna priča između Danijele i Josipa započela je nakon što je odvjetnica pjevačica podnijela prijavu za krađu identiteta preko interneta. Policija je uspješno riješila slučaj, no Danijela i inspektor nastavili su provoditi vrijeme zajedno. Iako slavan par svoju privatnsot drži daleko od očiju javnosti, bivša članica grupe "Magazin" ipak je otkrila neke detalje o njihovom odnosu u knjizi "Tuširanje duše".

"Kad najneobičnije okolnosti spoje dvoje apsolutnih stranaca, koji do tada nisu znali ništa jedno o drugom, onda vam na pamet padne da bi to mogao biti filmski scenarij. Prolazimo lijepe trenutke", napisala je Danijela. Možda se na prvu čini da je riječ o neobičnom paru, no Josipa s Danijelom spaja glazba, s obzirom na to da je gitarist i rock pjevač.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Podsjetimo, Danijela je 20 godina bila u vezi s domaćim glazbenikom Petrom Grašom (48). Jedan od najpoznatijih parova na hrvatskoj estradi nikad se nije vjenčao, tvrdeći da i nije potreban brak da bi dokazali svoju ljubav. Njihov prekid bio je uistinu iznenadan, no anoniman izvor otkrio je da su se razišli u dobrim odnosima. Prije Petra, bila je u braku s Markom Perkovićem Thompsonom (58) s kojim se crkveno razvela.

