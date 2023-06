Pjevačica Danijela Martinović (51) jučer je javnosti predstavila svoju autobiografiju pod nazivom "Tuširanje duše", a na promociji se pojavila u društvu svog dečka, policijskog inspektora Josipa Plavića. Ona je za 24 sata otkrila kako se osjećala dok je pisala knjigu te da joj je dečko bio velika podrška.

Promocija uratka "Tuširanje duše" održala se u paintball klubu koji je osnovao Josip s prijateljima.

"Osjećam se predivno na ovome mjestu. Htjela sam da to bude negdje posebno uz ljude koji me vole i sretni su zbog mene", kazala je Danijela za 24 sata.

Ona i Josip su se cijelo vrijeme smješkali i izgledali zaljubljeno, a sve je iznenadio i njegov potez. On je, naime, za vrijeme fotografiranja odlučio poljubiti Danijelu.

Josip joj je bio velika podrška

"Iznenadio me. Nisam to očekivala. Baš me iznenadio", rekla je pjevačica.

Danijela u svojoj "duhovnoj autobiografiji" "Tuširanje duše" predstavlja pravu sebe, a ne sliku kakvu su o njoj stvorili mediji ili javnost.

"Plakala sam jako puno. I dok sam pisala i kasnije kad bih čitala. Neka poglavlja mi je bilo jako teško čitati, no imala sam snažnu potrebu napisati sve", otkrila je te je istaknula da joj je Josip bio velika podrška dok je pisala te da joj nije dao da odustane.

"Teško mi je u njegovo ime govoriti što misli o knjizi, no on pozdravlja sve što ja radim. Smatra da je knjiga bitna, i to ne samo za mene, jer kaže mi da će se puno ljudi pronaći u njoj. Izuzetno je ponosan što sam se odvažila napisati autobiografiju. Kad sam držala rukopis u rukama, Josip bi me pogledao i rekao: 'Ovo se događa. Stvarno je'."