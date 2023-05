U Special Happy Showu ovaj je tjedan gostovala pjevačica Danijela Martinović (51), koja je na domaćoj glazbenoj sceni prisutna još od devedesetih.

Talentirana Splićanka u glazbu se zaljubila još u djetinjstvu, imala je 14 godina kada je počela pjevati u crkvenom bendu Dominik. Dio karijere provela je u grupi Magazin, gdje je zamijenila Ljiljanu Nikolovsku, no nakon pet godina, Danijela se odvažila i krenula u uspješnu solo karijeru.

'Briljantića je baš bilo'

Osim glazbe, Danijela je otkrila da joj je pisanje postalo hrana za dušu i najavila svoju novu knjigu. Prisjetila se pokojnih prijatelja i suradnika Đorđa Novkovića i Kemala Montena.

Danijela je u radijskoj emisiji otkrila da nije sve odmah išlo tako lako.

"Briljantića je baš bilo. Bio je jedan disco klub u blizini čini mi se Siska, gdje sam imala apsolutno rekordnih 0 prodanih karata, hahahaha…. Nikad to ne bih promijenila, jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo, a nekoliko mjeseci nakon toga počeli su se događati Zovem te ja, Ide mi, u životu ide mi, Što sam ja, što si ti, Neka mi ne svane,…nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo", ispričala je Danijela.

"Nisam izašla na pozornicu, bili su samo konobari i tada sam otišla kući kada smo vidjeli da neće nitko doći, ali moram reći da nisam imala stres neki, strah, neku neizvjesnost. Čak smo se šalili na taj račun kasnije i došli do pouke da nikada ne treba odustati u životu, apsolutno nikada", zaključila je Danijela.

'On je bio moj mentor, moj drugi tata'

Osim glazbene, Danijela ima uspješnu spisateljsku karijeru, a na frekvencijama Happy FM-a otkrila da se kroz pisanje najbolje i najpotpunije izražava, da joj je ono postalo hrana za dušu. Fanove će uskoro obradovati i objavljivanjem memoara.

"Do sada sam objavila tri slikovnice, dvije knjige poetskih zapisa, u kraćoj formi, a većina ih je u rečenici, dvije. Sve su nastale tako što sam koračajući dolazila do nekih spoznaja.

Memoarske dionice će se zvati novi roman, vrlo brzo će izaći, službeno smo u završnim fazama, teško mi je slijediti neke datume, ali mislim da bi promocija mogla biti 1. 6., knjiga je veću tisku. Nakon emisije bi trebala po prvi svoj otisak", rekla je pjevačica.

Danijela Martinović iza sebe ima puno hitova, ali jedna pjesma je posebno srcu prirasla, koju je neposredno prije smrti napisao neprežaljeni Đorđe Novković.

"Đorđe mi jako fali, i taj protok vremena kad netko ode ne znači ništa, mi smo bili prijatelji. On je bio moj mentor, moj drugi tata i otpjevala sam tu njegovu pjesmu Na po’ mi srce živi, radi nje osjećam zahvalnost, ali i teret. To je jedna od ljepših pjesama u mojoj karijeri", otkrila je.