Još jedna zanimljiva činjenica iz života Danijele Martinović je ta da je prije više od desetak godina provela mjesec dana u samostanu u kojem ni s kim nije pričala. "Prisilno sam otišla u šutnju na punih mjesec dana jer mi je pukla kapilara u glasnici. To mi je bio jedan od najvećih izazova. Cijeli mjesec nisam izgovorila niti jedno jedino slovo. Kako? Ne pitajte me, nemam pojma. Doktor mi je rekao da je apsolutna šutnja najvažnija kod takve ozljede glasnice pa sam ga slijepo poslušala i kada sam došla na kontrolu, uzviknuo je oduševljen: Bravo, Danijela! Vidim da ste me poslušali, glasnica se savršeno opravila, izdržali ste, a to mogu zaista rijetki. I stvarno nije bilo lako, ali ta je šutnja u meni pokrenula mnogo toga i shvatila sam zašto se preporučuje od davnina kao jedan od najjačih alata u pronalaženju dubinskog mira. To iskustvo promijenilo me iz temelja", priznala je pjevačica 2019. za Jutarnji list.