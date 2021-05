DANIJELA I GRAŠO OGLASILI SE O PREKIDU: ‘Istina je da posljednjih mjeseci živimo na odvojenim adresama…’

Noć s utorka na srijedu Petar je proveo na jednoj fešti u Mostaru, dok se Danijela trenutačno nalazi u Istri

Danas je kao bomba u svim domaćim medijima odjeknula vijest da je najdugovječniji par na hrvatskoj estradi prekinuo svoju 24 godine dugu ljubavnu vezu. Danijela Martinović (49) i Petar Grašo (45) o tome su se sada oglasili preko voditeljice komunikacija splitskoga pjevača.

“Istina je da Danijela i Petar posljednjih mjeseci primarno žive na odvojenim adresama, kako zbog poslovnih projekata, tako i određenih osobnih razloga”, kazala je uime glazbenoga para Martina Podgorski za Jutarnji.hr.

Jedan od omiljenih domaćih parova, oko kojega se nikad nisu vezali nikakvi skandali, ovim je putem doista stavio točku na kraj svoje ljubavi, koja je trajala gotovo četvrt stoljeća, a koja nikad nije bila okrunjena brakom.

Iznenađeni i bliski prijatelji

Petar i Danijela bili su zajedno od sredine devedesetih, no međusobno si nisu izgovorili sudbonosno “da”. Grašo je svojedobno izjavio kako nije tu riječ o nekoj velikoj odluci da to ne bude tako, već pitanje je li netko u braku ne spada u kategoriju duboke intimnosti jer to je, za njega, pitanje izbora.

Od njegovih bliskih prijatelja Jutarnji je doznao da je noć s utorka na srijedu Petar proveo na jednoj fešti u Mostaru. Danijela, koja se trenutačno nalazi u Istri, također nije željela komentirati navodni prekid veze, koji je bio novost i njihovim najbližim prijateljima.

“Danijela i Petar prekinuli? Ma daj! Po koji put?”, kroz gromoglasan smijeh pitao je novinara Jutarnjeg jedan splitski glazbenik, aludirajući na to da je par, ako je suditi po novinskim napisima, već mnogo puta prekidao svoju vezu.