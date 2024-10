Danijela Dvornik o hrabroj odluci: 'A je*emu... Jednostavno mi je došlo'

Danijela Dvornik (57), udovica kralja funka Dina Dvornika još jednom je pokazala da je ništa ne može zaustaviti onda kada poželi uživati u životu. Ovoga puta iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu hrabrom odlukom da se okupa u hladnom moru usred jeseni.

Dok mnogi već traže toplija mjesta, Danijela je zaključila da joj ne smeta hladno more, a pritom nije štedjela riječi:

"Ono kad odradiš dva treninga onda možeš i u more. A je*emu, što da vam kažem. Dobro je, more je super. Došlo mi je, jednostavno mi je došlo. Ova dva-tri dana me ne bi Bog natjerao, ali evo danas…", izjavila je, pokazujući koliko uživa.

Foto: Instagram

Njezin život na Braču, točnije u Sutivanu, već je godinama magnet za sve koji je prate, a ovakve spontane odluke čine je još zanimljivijom i izazivaju brojne reakcije.

