Danijela Dvornik na Instagramu napisala svoj komentar nakon što je oslobođeno osmero hrvatskih državljana koji su uhićeni u Zambiji pod sumnjom na trgovinu djecom. U Zambiji već tjednima boravi i Ivan Pernar, koji se na prošlom ročištu pojavio na sudu i svjedočio.

"Hoće li Pernar ostati u Zambiji zauvijek? Zna li se išta? Čestitke roditeljima usvojiteljima", napisala je Danijela na društvenoj mreži.

Od početka nije bilo jasno koja je Pernarova uloga i zbog čega je on pozvan za svjedoka. Danas je došao na čitanje odluke.

"Moj cilj odlaska u Zambiju je bio ukazati na to da u Kongu nije dozvoljeno zakonito posvajati djecu strancima, a da Hrvatska vlada to dozvoljava bez da provjerava autentičnost dokumenata. Vjerujem da je to svima u Hrvatskoj danas jasno. Ja sam pokazao svoj stav, kao i da mi je stalo do istine u tom slučaju", napisao je Pernar.