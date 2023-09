Blogerica Danijela Dvornik (56) često dijeli lijepe trenutke iz privatnog života na društvenoj mreži, a nedavno je otkrila da je ostala razočarana jer nije postigla svoj cilj.

'Plakala sam od muke'

Danijela je bila na utrci Highlander Velebit, avanturi na kojoj u pet dana s ruksakom na leđima prelazite više od 100 kilometara Velebita, no nije uspjela doći do cilja.

"Kuća na leđima, muka u nogama… bilo je hard core. Prvih 18 km teških uspona i još težih spuštanja sam nekako odradila, zadnjih par km sam plakala i smijala se od muke u isto vrijeme i preklinjala u sebi 'šta je meni ovo trebalo' (mjerač km je pokazivao da je put bio dug 22 km, a ne 18 km). Najviše me bacalo u očaj što se nije vidio kraj puta. Činilo mi se da hodam čitavu vječnost. Svakim stajanjem i skidanjem ruksaka on je postajao sve teži i teži, od milja sam ga zvala 'mrcina'. Staza je bila dovoljno teška i bez ruksaka od 17 kg. Nakon neprospavane noći i grčeva u mišićima, odustala sam od idućih etapa od 36 km, jer bi to značilo da bi me uhvatila noć mojim tempom hodanja, da riskiram ozljede od umora, a to si ipak nisam htjela priuštiti. Treba znati procijeniti svoje snage i odustati na vrijeme. I ovih 18 km što sam napravila je uspjeh za mene, nešto što je van moje comfor zone, nešto što ni u snu nisam mogla sanjati da bih napravila. Sve u svemu super iskustvo i upoznala sam predivnih ljudi. Poseban pozdrav ekipi iz Valpova!", napisala je Danijela u nedjelju na društvenoj mreži i unatoč neuspjehu, zadržala je pozitivu.

Brojni pratitelji ostali su oduševljeni i ubrzo su se nizale čestitke u komentarima.

"Bravo Dani carice, nije lako planinarenje, bez obzira što stalno vežbaš, tu treba dobra priprema. Čestitam ti od srca", "Divim ti se", "Svaka čast", pisali su joj fanovi.

