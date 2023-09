Supruga preminulog glazbenika Dine Dvornika, Danijela Dvornik na Instagramu je podijelila zanimljivost iz života svoje majke. Objavila je fotku na kojoj leži na krevetu uz opis: "Vrime je za pižolot ili za 'ubit oko'. Odmah poslije ručka, bar uru vrimena", napisala je, a potom otkrila razgovor koji je vodila sa svojom majkom.

"Jednom davno me mater zvala na telefon u Zagreb i sva nervozno ispričala. ‘Ma zamisli, ja sam legla poslije ručka kad u 3 ure zvoni telefon! Ti boga, digla sam se sva smantana kad ono banka! Pitam ja njih šta žele u ovu uru, a oni meni da im fali neki papir za račun", napisala je pa dodala:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma kako možete zvati u ovu uru ? Pa ljudi ovde imaju odmor od 2-5 h! Probudili ste me. Ali, gospođo mi smo banka i zovemo klijente od 14 h. Ne zanima me, zovite me od 8-12 h! Ljudi ovde imaju odmor. Ili zovite iza 17 h! I spusti slušalicu. Je si vidila, a? Oni će mene zvat u 3 h popodne! Ne može se čovik više ni odmorit od ovih daveža. Ali, mama cijeli svit tako radi samo vi u Dalmaciji imate odmor u radnome vrimenu! (Da se zna, nekad se radilo dvokratno u Splitu)”, napisala je Danijela.

POGLEDAJTE VIDEO: Karizmatičan, problematičan i ispred svog vremena, Dino Dvornik

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Živim u Zagrebu i toga tu nema, ali čim dođem na otok na godišnji, ta dva miseca cila familija religiozno ide popodne ubit oko”, pisalu su joj pratitelji u komentarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatim je Danijela objavila još jednu fotku na kojoj pozira u kupaćem kostimu i gleda u daljinu, a opisala je što za nju znači život i ljeto na moru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad živiš uz more onda se prema ljetu odnosiš ležernije ,nije te briga je li ljeto započima baš na prvi dan ljeta i da li mora završit kad kalendar kaže. Ovdje imaš privilegiju da je ljeto dugo i toplo. I nama , koji tu živimo nije važno hoćemo li kupanje odraditi ujutro ili popodne i hoćemo li uopće. Nama je važno da je more tu , da se uzajamno gledamo ,volimo i ljubimo na mnogo načina. More je čudo i lijek za mnoge stvari", napisala je i dodala:

"Kad se rodiš uz more , onda ljeto traje , kad sam bila dijete činilo mi se da beskrajno dugo traje i bilo mi je apsolutno čudno da netko dolazi na more samo tjedan ili dv . Sva moja ljeta u životu , bez obzira gdje sam živjela , svi poslovi i obaveze završavali bi kad bi prve vrućine nagovijestile ljeto. Ništa me nije moglo zaustaviti u toj želji, da se domognem mora i sunca . Nije to samo more i sunce , to je stil života kojem pripadam, nešto s čim sam rođena i gdje se ja osjećam “doma”, zaključila je.