Blogerica Danijela Dvornik (57) na Instagramu često s fanovima dijeli nova zbivanja iz svog života, pa je ranije otkrila kako se uskoro vraća treninzima i novoj prehrani. Čini se i kako su treninzi bili uspješni jer sada je pokazala promjene koje je napravila na svom tijelu.

Kako tvrdi, treninzi ju osnažuju u svakom smislu, a zbog rezultata se jako ponosi.

"I tako... Jutro je započelo radom na sebi i baš sam ponosna na sebe. Čvrsta sam i postojana, ali bez upornosti ništa. Moram vam priznati da je moje vježbanje stup moje stabilnosti kako fizičke, tako emocionalne i da mi je to postalo nužno poput vode. Jednostavno sve je bolje nakon treninga", otkrila je Danijela na Instagramu.

Da je vrlo ponosna zbog uspješnih treninga, dokazala je i rezultatima koje je pokazala svojim pratiteljima jednom od fotografija u objavi i Instagram storyjem, u kojem se malo i našalila.

"Još malo i čašu ću moći nasloniti na but", napisala je Danijela na storyju.

Foto: Instagram

Uvela još jednu životnu promjenu

Podsjetimo, Danijela je nedavno s obožavateljima podijelila što je to promijenila i kako ta promjena utječe na njezin fizički izgled.

Fanovima je na Instagram Storyju postavila pitanje čega bi se voljeli riješiti, a prije nego što je prokomentirala njihove odgovore, rekla je da se bojenje kose nalazi na njezinom popisu stvari kojih se želi riješiti.

"Prošlo je punih pet mjeseci otkad se ja ne farbam. Naprijed se ne vidi toliko izrast jer mi je tu sijeda kosa, a iza se vidi. Pošto ja to ne vidim, nije mi to toliko to dramatično. Mislila sam da će biti puno gore i da će biti 500 tih nijansi svega i svačega, ali moram reći da sam poprilično zadovoljna kako to ide i mislim da će to biti skroz okej na kraju. Kosa mi se preporodila otkad se ne farbam, vjerujte mi. Tako je meka i svilenkasta", rekla je Danijela na Instagramu.

