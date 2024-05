Blogerica Danijela Dvornik često na društvenim mrežama dijeli detalje iz privatnog života pa je tako i ovoga puta s obožavateljima podijelila što je to promijenila i kako ta promjena utječe na njezin fizički izgled.

Fanovima je na Instagram Storyju postavila pitanje čega bi se voljeli riješiti, a prije nego što je prokomentirala njihove odgovore, rekla je da se bojenje kose nalazi na njezinom popisu stvari kojih se želi riješiti.

"Prošlo je punih pet mjeseci otkad se ja ne farbam. Naprijed se ne vidi toliko izrast jer mi je tu sijeda kosa, a iza se vidi. Pošto ja to ne vidim, nije mi to toliko to dramatično. Mislila sam da će biti puno gore i da će biti 500 tih nijansi svega i svačega, ali moram reći da sam poprilično zadovoljna kako to ide i mislim da će to biti skroz okej na kraju. Kosa mi se preporodila otkad se ne farbam, vjerujte mi. Tako je meka i svilenkasta", rekla je Danijela na Instagramu.

Plava kosa je njezin zaštitni znak

Plava kosa je već godinama Danijelin zaštitni znak, a nedavno je na duštevnim mrežama rekla da želi vratiti prirodnu boju kose.

"Mislim da je vrijeme da počnem puštat svoju kosu i da to bude boja kakva će biti. Ovdje je prilično sijeda, ovdje je već šatirana. Tako da bi to moglo bit interesantno, dosadilo mi se više farbat", priznala je.

Foto: Danijela Dvornik/Instagram Danijela Dvornik

Podsjetimo da je Danijela Dvornik nedavno bila i na skidanju dioptrije. Nakon operacije je na Instagramu detaljno objasnila postupak laserskog zahvata kojem se podvrgnula te pokazala koliko dobro izgleda bez naočala.

Fanovi su je obasipali komplimentima.

