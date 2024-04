Blogerica Danijela Dvornik i udovica Dine Dvornika, nedavno je u svojoj objavi na TikToku govorila o načinima štednje i odricanju, a povodom te objave je dobila ružan komentar na koji je odgovorila šaljivom objavom.

Istu je podijelila i na Instagramu kako bi njezin duhoviti odgovor svi mogli vidjeti.

"Objavila sam ovaj video na TikToku, ali vidim da ga mnogi nemaju, a žele ga vidjeti do kraja", pisalo je u opisu objave na Instagramu.

Komentar koji je dobila na temu štednje, bio je: "Oprosti, ali kad netko tko nikada nije radio govori o štednji, loše mi je. Tuđu lovu je lako štedjeti, pretpostavljam…", a korisnik društvene mreže je očigledno mislio da mu Danijela neće uzvratiti još blesavijim komentarom, samo zato što je na početku rekao oprosti.

"U životu nisam ništa radila..."

"Ovi komentari me zapravo cijeli moj život prate iz nekog razloga. Ne znam, možda ljudi imaju percepciju da kad se žene udaju za nekog tko je poznat apsolutno ne rade ništa i da jednostavno pretpostavljam po njima sjede cijeli dan na trosjedu i glume fikus. Sad ću ja vama ispričat moju priču zašto ja ništa nisam cijeli život nisam ništa radila, da maknem tu stigmu sa sebi", započela je Danijela pa žustro uzvratila:

"Znači, kad sam ja bila mlada, bila sam ovako zgodna cura i normalno buljila sam u frajere kao što su frajeri buljili u mene, ali ja sam imala jednu ajmo reći moć u sebi, a to je da sam imala vidovitost. Kad bi meni frajer doletio ja bih odmah znala hoće li on biti uspješan ili neće. Ako nije bio uspješan, otfrknula bih ga, a ako bi vidjela da postoji nada da bude uspješan, odnosno ako bih ja iskoristila te svoje vidovite moći, naravno da bih se oko toga pozabavila", našalila se.

Uzvratila je hejteru baš onako kako treba

Potom je Dodala kako je znala da će Dino postati poznat. Naravno, zbog svoje vidovitosti.

"Moja moć je bila ta što sam ja to vidjela prije nego što bi on postao uspješan, pa bih onda ja iskoristila svoje moći da ga pridobijem. To je puno bolja varijanta nego kad je on već izrealiziran i uspješan jer onda vam je konkurencija puno veća, a on će uvijek više cijeniti onu ženu koja ga je voljela kad nije imao ništa, nego onu kad je već imao nešto. Tako da sam ja eto dvije godine mog života potrošila da ja njega prisilim da on mene oženi. Pa sam pokušavala ostati trudna, svašta nešto sam pokušavala, ali nije me išlo i uglavnom sam na kraju ipak morala silu upotrijebit, pričala je Danijela i dodala:

"U početku sam tako sjedila, bilo mi je dosadno pa mi je kupio psa da se malo zabavim, a kasnije sam ipak, nakon jedno šest do sedam mjeseci, ostala ipak trudna i to je bila točka na i. Jer ipak kad ti zatrudniš i rodiš dijete onda si zapečatila svoj status", rekla je Danijela.

Zatim je podrugljivo rekla kako ju je nakon njegove smrti dočekalo nekoliko nekretnina i tajni računi u Švicarskoj.

Kad su počele dolazit te stvari koje je on ostavio iza sebe - odjedanput dolazi kuća na Braču, kuća u planini, stan u Zagrebu pa onda neki tajni računi u Švicarskoj na koje je pohranjena ne znam ni ja kolika lova. Meni je to bio živi šok jer ja nikad nisam ni račun odnijela platit, a kamoli nešto drugo", završila je.

Fanovima je preostalo samo smijati se

Većini je bilo teško ignorirati njezin smisao za humor te su ispod objave komentirali kako nije mogla bolje odgovoriti na ovakav komentar.

Čak i oni kojima Danijela nije bila na vrhu popisa kao najdraža osoba, nakon ove su objave promijenili mišljenje.

"Iako mi niste baš pretjerano dragi, video vam je vrh!!! Svaka čast kraljice", "E pa neka si im objasnila. Vidovita ženo", pisali su.

Jedna se korisnica društvene mreže Instagram, čudom čudila kako je uspjela ostati ozbiljna: "Danijela, stvarno si kraljica. Jesi luda, svaka čast, divim ti se."

Foto: Instagram Foto: Instagram

