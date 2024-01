Blogerica Danijela Dvornik na društvenim mrežama često dijeli svoje trenutke iz svakodnevnog života poput vježbi koje izvodi, a ponekad se osvrne i na recepte za zdravu hranu.

Tako je i ovoga puta udovica Dine Dvornika na Instagramu podijelila recept za nešto zdraviju francusku salatu koja je mnogima omiljeno blagdansko jelo.

Foto: Danijela Dvornik/Instagram Foto: Danijela Dvornik/Instagram

"Ja sam francusku salatu napravila s majonezom od avokada, to je zdravija varijanta. I naravno da sam stavila jabuku", napisala je Danijela u opisu slike koju je objavila na svom Instagram Storyju.

Ono što je potrebno za ovu zdravu majonezu je jedan avokado, sok od polovice limuna, veliko pakiranje sirnog namaza i malo soli i papra.

Podsjetimo, Danijela je majka poznate influencerice Elle Dvornik čija je rastava od poduzetnika Charlesa Piercea bila u središtu medijske pažnje, o čemu se oglasila i sama Danijela.

Foto: Miranda Cikotic/ PIXSELL Foto: Miranda Cikotic/ PIXSELL Ella i Charles već duže vrijeme nisu podijelili zajedničke snimke.

"Džabe sam ja to govorila svojoj kćeri, to ti ne treba, možeš imati djecu, ne moraš se udavati. Imala sam osjećaj da to neće dugoročno funkcionirati i tako se pokazalo. Ali što ćeš, ona zna da sam ja u pravu", rekla je.

