Blogerica i supruga preminulog Dine Dvornika, Danijela Dvornik (56) u jutrošnjem Instagram liveu progovorila je o razvodu svoje kćeri Elle (32), a kako navodi Zagreb.info, pričala je o muško-ženskim odnosima, pa se tako dotaknula i Ellinog razvoda.

"Kad si previše drugo u nekom negativnom odnosu, kad se udaljimo jedan od drugog, tu nastaje problem. To može biti rizično za odnos, kad si dugo u neslaganju, dogodi se loše, misliš da će se riješiti, ali u konačnici se ne riješi. Ljudi apsolutno nemaju pojma što ih čeka u braku, mladi nemaju živaca za brak ", rekla je Danijela te dodala kako se nikada ne bi ponovno udala.

'Brak ubije puno stvari'

"Linija između ljubavi i mržnje je vrlo tanka. Kad ljudi dođu do ruba, okrene se sve za 180 stupnjeva. Mislim da će brak kao institucija jednog dana samo iščeznuti, previše papira, zezancije, nema smisla. Uzimanje prezimena od muža mi je bezvezno. Žene trebaju zadržati svoje i muškarci svoje", ispričala je.

Poručila je i kako brak 'ubije puno stvari' i da se žena počne loše osjećati kada je brak loš.

Foto: Instagram Foto: Instagram "Ljubav znači voljeti osobu, nema nikakve veze s izgledom, religijom, rasom ili godinama... Volim ovog čovjeka, on me čini sretnom i u tome je smisao ljubavi", napisala je Ella 2015. godine na svom Facebooku uz fotografiju na kojoj pozira s Charlesom. Njih dvoje su 27. listopada 2015. godine obilježili drugu godišnjicu veze.

"Nije ženstvena, nema romantike, postane ljuštura koja vapi za ljubavlju koju ne dobiva u braku", ispričala je, a onda se nadovezala i na Ellinu situaciju.

"Džabe sam ja to govorila svojoj kćeri, to ti ne treba, možeš imati djecu, ne moraš se udavati. Imala sam osjećaj da to neće dugoročno funkcionirati i tako se pokazalo. Ali što ćeš, ona zna da sam ja u pravu", rekla je.

Teško joj je bilo gledati vlastito dijete da čini grešku

Nakon toga je dodala kako je najteže gledati vlastito dijete da čini greške.

"Bolje da se dogodi prije nego kasnije. Moja kćer je morala naučiti na onaj najteži način, ali to je tako, svi imamo svoju školu. Jedino što možemo je biti podrška iz prikrajka, ne okretati leđa djeci u takvim stvarima", izjavila je.

Foto: Instagram Foto: Instagram "Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći. Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način...", istaknula je Ella.

Za kraj je rekla kako Elli nije lako, ali se sada dobro nosi sa situacijom.

"Mislim da joj je trebalo dosta dugo da u svojoj glavi to sve psihički podnese. Nije joj lako. Ne svađaju se oni, ali dok jedan želi miran proces, drugi opstruira, ali riješit će se to… Treba ovladati tim emocijama da bi mogao biti objektivniji u tome svemu. Netko do toga dođe prije, netko kasnije", zaključila je Danijela.

