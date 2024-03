Blogerica Danijela Dvornik (57) priprema se za povratak na svoj otok, za koji je obavila djelomičan šoping pa je odlučila progovoriti i o tome kako kupuje sve što joj i treba i ne treba.

Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj ima 'full makeup" pa svoju objavu započela o šopingu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Još sitno brojim do svog otoka. Skoro pa sam sve obavila sto mi je bilo važno . Još mi je preostala samo Ikea (Bože ,pomozi mi) .

Othrvala sam se šopingu za sebe jer nema puno smisla, a i nemam previše volje za isprobavanjem krpica koje me u trenutku obuzmu, a onda shvatim da nemam gdje s tim… Uglavnom mi dođe volja za nekim odjevnim predmetom koji zbilja nema svrhe, npr. šljokičasta haljina", započela je objavu Danijela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vozač je mislio da laže

Osvrnula se i na jednu smiješnu situaciju, kada je u taksiju pričala o poljoprivredi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prije neki dan sam ušla sva sređena u Taxi i u vožnji dogovarala stajsko gnojivo, zemlju, traktor, a vozač me stalno pogledavao valjda misleći da fejkam. Kad sam završila, pita on mene: 'Oprostite ako sam znatiželjan ili nepristojan, ali je se to vi bavite poljoprivredom?'.

Foto: Instagram Foto: Instagram

'Da!' odgovorim ja.' Svaka vam čast! Tko bi rekao!'. 'Da, čudni su životni putevi, ali momentalno sam više ushićena zbog stajskog gnojiva nego do šopinga'. 'Ali ne izgledate kao žena koja radi u polju, nemojte se ljutiti', dobaci on. Za sada uspješno balansiram između grada i polja. I jedva čekam nazad na otok", ispričala je Danijela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Zgrade Agronomskog fakulteta stradale su u potresu. Sad su obnovljene i svečano otvorene