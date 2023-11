Influencerica Danijela Dvornik, nedavno se osvrnula na svojem Instagram profilu na događanja tijekom vikenda, uključujući Black Friday i nered u jednom šoping centru.

Black Friday, dan poznat po velikim popustima u trgovinama diljem svijeta, službeno se obilježavao u petak, ali mnogi trgovci su odlučili produljiti ponude na cijeli vikend, a Dvornik je izrazila veliko negodovanje zbog ovog produženog trajanja popusta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kako to da je 'Black Friday' i subotom i nedjeljom? Što to nije onda 'Black Weekend'? Popusti su samo na neke artikle i to 20 %??!! Ma nabijem hrvatske trgovine!", napisala je Danijela na svom Instagramu.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Također, jako su je zasmetale velike gužve koje su joj onemogućile lak pronalazak parkinga te nesmetani odlazak u igraonicu, s obzirom na veliki broj ljudi koji su čekali u redu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jučer u šoping centru pronaći parking bilo je jednako nemoguća misija. Za odvesti djecu u igraonicu, morate uzeti broj ujutro da bi došli na red popodne. #Neradnanedjelja", dijelila je svoje iskustvo.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Osim toga, Dvornik se osvrnula na nered koji je nastao u kutu s hranom gdje se nisu pladnjevi nisu vraćali na potrebno mjesto, već su se nekulturno na odlasku ostavljali na stolu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije bilo nikoga da isprazni ove stalke za odlaganje, pa se ambalaža ostavljala po stolovima što je stvorilo nered. #ljepotaneradanedjeljom", dodala je ljutito Danijela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Black Friday ove godine sramežljiviji, građani nezadovoljni popustima: 'Ne bih rekao da su u skladu sa svjetskima'