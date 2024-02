Pjevačica Marinela Jantoš Ella (53) poznata po svom hitu "Iza ponoći", 9. veljače nastupat će na Megadance partyju pa je povodom toga za Gloriju progovorila o najvećem disku tog dana u Zagrebu, a ispričala je i s čim se trenutno bavi.

"Još se nije dogodilo da dance tulum kojeg gotovo deset godina organiziramo Ivana Banfić, Minea i ja ne bude dobar, pa sam uvjerena i da će Megadance party biti ludnica", rekla je Ella.

Megadance Party moći ćete uživo pratiti na platformi Voyo.

Kćer će joj se pridružiti na pozornici

Istaknula je i kako na ovakve tulume dolaze ljudi baš svih generacija jer kako smatra roditelji prenose na svoju djecu prenose ljubav prema danceu. Na intervju u Gloriju došla je sa svojom 16- godišnjom kćeri Rozi Etel koja se jedva čeka pridružiti mami na pozornici.

"Rozi će mi se po prvi put pridružiti na pozornici i jako se tome obje veselimo. Pjevat će prateće vokale, iako se zapravo ne bavi glazbom već odbojkom", rekla je Ella.

Kako tvrdi, do sada joj je u odgoju pomagala njezina majka jer sa svojim bivšim partnerom s kojim nije u dobrim odnosima.

"Imamo korektan odnos, ništa više od toga. Dok sam izbivala zbog posla čuvala ju je moja mama", ispričala je.

Radi kao njegovateljica i konobarica

Ella se nikada nije odmaknula od glazbe, ali ipak sada radi nešto sasvim drugačije.

"Zašto radim kao konobarica i njegovateljica? Zato što sam upala u financijske probleme, a nažalost sve što sam radila u glazbi nije prepoznato. Nailazila sam na brojna zatvorena vrata. Devedesetih sam bila previše 'zanesena', bio je rat, prošli smo kroz grozan period s jedne strane, a opet predivan s druge. Jednostavno se nisam dobro snašla u svemu tome. Kad zagusti pomažem prijatelju u kafiću ili odem u London", rekla je.

Imala problema s mentalnim zdravljem

Također, otkrila je i kako je sada u jako dobroj formi. Rano se ustaje, zdravo kuha i živi mirnom životom. Ispričala je i kako je prošla kroz težak period te otkrila kako je bila u depresiji i psihički nestabilna zbog odbijenica za koje tvrdi da su je jako pogodile,

"Svaki put kad bi mi odbili pjesmu, album ili slično ja sam se osjećala kao da me netko istukao, doživjela bih i psihički i fizički slom. No, sve me to i ojačalo pa sam sada puno psihički zdravija", ispričala je.

Kako kaže, najviše inspiraciju dobije kada je zaljubljena, a posljednju pjesmu "Znam da budni smo" kupila je od jednog autora, s kojom se nije baš proslavila.

"Nikad neću odustati od glazbe. Nedavno sam potpisala ugovor s Universal Flow Recordsom i nadam se da će se ljudima svidjeti pjesma koju sam napravila u duetu s Renmanom 'Ne pravi budalu od sebe" u funky house stilu", rekla je Ella na kraju.

