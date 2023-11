Na današnji dan prije tri godine napustio nas je hrvatsko-bosanskohercegovački glumac Mustafa Nadarević, kojeg je proslavila uloga Izeta Fazlinovića u seriji "Lud Zbunjen Normalan", a njegova kći Nana godišnjicu je obilježila na Instagramu.

Prisjetili se glumca

Ona je na Instagramu objavila staru fotografiju oca, a u opisu je dodala emotikon srca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim njegove kćeri, glumca su se prisjetili i njegovi obožavatelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Glumčina. Cijeli život me zabavljao, nasmijavao. Nisam ga upoznao ali kao da jesam. Bio je moj prijatelj koji me prerano ostavio", "Legenda, neponovljiv", "Veliki Mustafa", "Veliki i drag čovjek", bili su samo neki od komentara ispod Nanine objave.

Njegova djeca

Podsjetimo, Nadarević je preminuo 22. studenog 2021. godine u 77.-oj godini života, nakon borbe s dugom i teškom bolešću, a osim Nane, glumac je iza sebe ostavio i stariju kćer Nađu te sina Ašu, a jednom prilikom otkrio je kako su Nana i Aša dobili imena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Budući da je moja najstarija kći Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku.

Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak", rekao je pokojni Nadarević.

Njegova karijera

Bosanskohercegovački glumac rođen je u Banjoj Luci 1943. godine. Živio je i radio u mnogim gradovima bivše Jugoslavije, ali najveći dio života proveo je u Zagrebu, prenosi Index.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kazališnu karijeru započeo je u Zagrebačkom kazalištu mladih, a 1969. godine postao je član Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Prve velike uloge dobio je u domaćim kazališnim komadima "Bogdana u Hvarkinji", "Pometa u Dundi Maroju", "Miletića u Ostavci" te "Leonea u Gospodi Glembajevima".

Foto: Armin Durgut/PIXSELL Foto: Armin Durgut/PIXSELL 02.09.2016., Zenica, Bosna i Hercegovina - Mustafa Nadarevic u predstavi "Sjajni Momci" po tekstu Neila Simona glumi umirovljenog glumca Harija. Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Svoju filmsku karijeru započeo je početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća. Bio je i profesor na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, gdje je predavao dvije godine te na sarajevskoj, gdje je predavao jedan semestar. Mustafa je 2006. godine, odlukom Ministarstva kulture RH proglašen nacionalnim prvakom.

POGLEDAJTE VIDEO: Taylor Swift opet osvaja Brazil obožavateljice: 'Mislili smo da ćemo se onesvijestiti'