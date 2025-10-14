Dan nakon sprovoda oglasio se Halidov menadžer: Njegove riječi dirnule mnoge

Menadžer Halida Bešlića, Nedim Srnja, dan nakon sprovoda zahvalio se putem Facebooka svim građanima Sarajeva i svima koji su pomogli u organizaciji dostojanstvenog ispraćaja.

"Sarajevo je odradilo svoje na dostojanstven i veličanstven način. Hvala moje Sarajevo, hvala ljudima koji su dali svoje resurse, ljudstvo i opremu, a ostali u sjeni", napisao je Nedim.

Tuga u Sarajevu

Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. listopada u 72. godini. Komemoracija za pjevača održala se u utorak u Narodnom kazalištu u Sarajevu. Nakon komemoracije, pogrebna ceremonija bila je u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a pjevač je pokopan na gradskom groblju Bare.

Foto: Nidal Saljic/pool/pixsell

Dvorana je tijekom komemoracije za Halida bila ispunjena do posljednjeg mjesta. U prvim redovima sjedili su njegov sin Dino i unuci, vidno preplavljeni emocijama.

Prema procjenama policije, na ulicama glavnog grada okupilo se oko 100.000 ljudi koji su pratili tužnu povorku do Halidovog posljednjeg počivališta.

