Dalibor Matanić trajno izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja

Prema informacijama do kojih je došao 24sata, Dalibor Matanić (50) trajno je izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja (DHFR). Odluka je donesena na redovitoj sjednici Skupštine u utorak, a vijest se brzo proširila nakon božićnog domjenka koji su organizirali.

Inače, Matanić je u prošlosti bio predsjednik te organizacije. Članstvo u Društvu omogućava umjetnicima poreznu olakšicu i zaštitu njihovih autorskih imovinskih prava, piše spomenuti portal.

Prema Statutu udruge, odluku o isključenju člana donosi Nadzorni odbor nakon provedenog disciplinskog postupka, a isključeni član može godinu dana kasnije ponovo zatražiti prijem u udrugu. Međutim, u slučaju Dalibora Matanića, izrečena je trajna suspenzija, što znači da se on više ne može ponovno pridružiti. U Nadzornom odboru nalaze se Dalija Dozet, Filip Peruzović i Branko Schmidt.

Podsjetimo, Matanić se prošle godine povukao iz javnosti nakon što su u medije dospjele optužbe za seksualno uznemiravanje. O slučaju su tada pisali brojni mediji, navodeći izjave više žena koje su tvrdile da su bile izložene njegovom neprimjerenom ponašanju, većinom putem poruka s neprimjerenim sadržajem, ali i uživo.

Nakon optužbi za seksualno uznemiravanje mladih kolegica, Matanić se tada oglasio na Facebooku.

"Drage kolegice i kolege, prijateljice i prijatelji. Stvarni i virtualni. Možda ste primijetili da sam nestao s društvenih mreža. Međutim, danas sam se vratio samo kako bih vam ispričao svoju priču, jer puno je verzija ovih dana, a volio bih ipak da čujete moju stranu. Više od 20 godina brinem na setu da žene imaju mir toliko potreban za glumačku koncentraciju i zato većina glumaca i voli raditi sa mnom jer ne dopuštam nikakva uznemiravanja, čak sam znao dati i otkaze onima koji ne bi poštovali mir glumica i ostalih suradnica. Kako to obično biva, znao sam svaki detalj u kadru kojeg bi snimao, no pritom osobno nisam bio svjestan detalja svog ponašanja", započeo je Matanić.

"Iskreno i neizmjerno žalim zbog svojih neprimjerenih postupaka, koji su izazvali kod pojedinih žena osjećaj uznemirenosti i nelagode. Nisam bio svjestan svog pogrešnog pristupa prema kolegicama izvan seta. Ne postoji opravdanje ni isprika za moje postupke. Poznat sam po specifičnom, rubnom humoru i radikalnim metodama rada ne bi li glumci bili što bolji u kadru, no ništa ne opravdava ako nekome izazovete osjećaj nelagode. Tek sada, kad sam se samostalno prijavio u ustanovu za liječenje ovisnosti i u radu sa stručnim osobama, osvijestio sam da sam na neprimjeren način uznemiravao kolegice. Sve se zbivalo u trenucima kad sam bio pod utjecajem alkohola ili droga. Naš posao je užasno stresan, ali to me naravno nikako ne opravdava", dodao je.

